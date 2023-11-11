العنابي ينشد العودة بالصفا

(MENAFN
- Al Watan) يسعى الفيصلي لتدارك وضعه في دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، حينما يستقبل نظيره الصفا الساعي للخروج من مراكز الهبوط، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة، ويملك العنابي 14 نقطة في المركز السادس، ويريد تعويض عثراته الأخيرة، والتي كان أخرها أمام الخلود في الجولة الماضية، فيما يحل الصفا في المركز الـ16، أحد مراكز الهبوط برصيد 6 نقاط، ويأمل في استغلال عثرات مضيفه للهروب من مواقع الخطر.
وعلى ملعب إدارة التعليم بعنيزة، يستضيف النجمة نظيره جدة في لقاء مؤجل أيضا من الجولة التاسعة، ويعد اللقاء مهمًا للطرفين، فالنجمة يحل في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة، وجدة يقع في المركز العاشر بـ13 نقطة، وفارق النقطة سيشعل المواجهة الصعبة والقوية.
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