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العنابي ينشد العودة بالصفا

11/11/2023 11:12:09 PM
(MENAFN- Al Watan) يسعى الفيصلي لتدارك وضعه في دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، حينما يستقبل نظيره الصفا الساعي للخروج من مراكز الهبوط، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة، ويملك العنابي 14 نقطة في المركز السادس، ويريد تعويض عثراته الأخيرة، والتي كان أخرها أمام الخلود في الجولة الماضية، فيما يحل الصفا في المركز الـ16، أحد مراكز الهبوط برصيد 6 نقاط، ويأمل في استغلال عثرات مضيفه للهروب من مواقع الخطر.
وعلى ملعب إدارة التعليم بعنيزة، يستضيف النجمة نظيره جدة في لقاء مؤجل أيضا من الجولة التاسعة، ويعد اللقاء مهمًا للطرفين، فالنجمة يحل في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة، وجدة يقع في المركز العاشر بـ13 نقطة، وفارق النقطة سيشعل المواجهة الصعبة والقوية.

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