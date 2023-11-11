لوبيتيجي يقترب من قيادة العميد

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي وافق على تولي مهمة قيادة الجهاز الفني في الاتحاد، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.
وأكدت المصادر أن لوبيتيجي سيحط رحاله في جدة الأسبوع المقبل، من أجل حسم كافة الأمور، وبدء المهمة مع العميد.
وكان الاتحاد أقال سانتو، الثلاثاء الماضي، بعد الخسارة من القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا، وينتظر لم شمل لوبيتيجي وكريم بنزيما، الذي لعب تحت قيادة المدرب الإسباني في صفوف ريال مدريد خلال موسم 2019.
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