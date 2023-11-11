Sunday, 12 November 2023 08:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لوبيتيجي يقترب من قيادة العميد

11/11/2023 11:12:09 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي وافق على تولي مهمة قيادة الجهاز الفني في الاتحاد، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.
وأكدت المصادر أن لوبيتيجي سيحط رحاله في جدة الأسبوع المقبل، من أجل حسم كافة الأمور، وبدء المهمة مع العميد.
وكان الاتحاد أقال سانتو، الثلاثاء الماضي، بعد الخسارة من القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا، وينتظر لم شمل لوبيتيجي وكريم بنزيما، الذي لعب تحت قيادة المدرب الإسباني في صفوف ريال مدريد خلال موسم 2019.

MENAFN11112023000089011017ID1107412186

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث