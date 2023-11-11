هل مشاركة تاليسكا أمام الوحدة نظامية

(MENAFN
- Al Watan) أثارت مشاركة لاعب النصر، البرازيلي تاليسكا في مواجهة النصر والوحدة التي كسبها العالمي 3 /1، لحساب الجولة 13 لدوري روشن السعودي للمحترفين، مما دفع الوحدة بتقديم احتجاج رسمي، كون قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم المتضمن ايقاف اللاعب مباراة اضافة للايقاف التلقائي لم يحدد أن الايقاف التلقائي في المسابقة التي نال فيها اللاعب البطاقة الحمراء، إلا الفقرة الثالثة من المادة 17 للائحة الانضباط حددت أن الايقاف التلقائي للبطاقة الحمراء يكون في ذات المسابقة التي نال فيها اللاعب البطاقة، وبما أن تاليسكا قضى العقوبة الاضافية بعدم مشاركته أمام الخليج في الجولة الماضية للدوري، والايقاف التلقائي سيكون خلال مواجهة النصر والشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي نال فيها اللاعب البطاقة فإن مشاركة اللاعب أمام الوحدة بحسب اللائحة نظامية، إضافة إلى أن النصر وبحسب المصادر استفسر من لجنة الانضباط حيال القرار الذي لم يحدد أن الايقاف التلقائي يكون في ذات المسابقة التي نال فيها اللاعب البطاقة الحمراء، وردت اللجنة بأن الايقاف التلقائي يكون في المسابقة التي حدث فيها الاقصاء بالبطاقة الحمراء.
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