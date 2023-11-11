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هل مشاركة تاليسكا أمام الوحدة نظامية

11/11/2023 11:12:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أثارت مشاركة لاعب النصر، البرازيلي تاليسكا في مواجهة النصر والوحدة التي كسبها العالمي 3 /1، لحساب الجولة 13 لدوري روشن السعودي للمحترفين، مما دفع الوحدة بتقديم احتجاج رسمي، كون قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم المتضمن ايقاف اللاعب مباراة اضافة للايقاف التلقائي لم يحدد أن الايقاف التلقائي في المسابقة التي نال فيها اللاعب البطاقة الحمراء، إلا الفقرة الثالثة من المادة 17 للائحة الانضباط حددت أن الايقاف التلقائي للبطاقة الحمراء يكون في ذات المسابقة التي نال فيها اللاعب البطاقة، وبما أن تاليسكا قضى العقوبة الاضافية بعدم مشاركته أمام الخليج في الجولة الماضية للدوري، والايقاف التلقائي سيكون خلال مواجهة النصر والشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي نال فيها اللاعب البطاقة فإن مشاركة اللاعب أمام الوحدة بحسب اللائحة نظامية، إضافة إلى أن النصر وبحسب المصادر استفسر من لجنة الانضباط حيال القرار الذي لم يحدد أن الايقاف التلقائي يكون في ذات المسابقة التي نال فيها اللاعب البطاقة الحمراء، وردت اللجنة بأن الايقاف التلقائي يكون في المسابقة التي حدث فيها الاقصاء بالبطاقة الحمراء.

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