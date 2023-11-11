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80 قذيفة تسقط على مدينة خيرسون يوميا

11/11/2023 11:12:09 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد مرور عام على استعادة أوكرانيا مدينة خيرسون من القوات الروسية، لا يزال كلا الجانبين يخوضان معركة استنزاف متعثرة.
ويقول العديد من السكان إن إحياء ذكرى هزيمة روسيا في 11 (نوفمبر) هو مناسبة حلوة ومريرة، حيث يستمر الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا دون تحقيق المكاسب المذهلة التي كان الكثيرون يأملون في تحقيقها.
وقال أولكسندر تولوكونيكوف، المتحدث باسم إدارة ولاية خيرسون الإقليمية، إن ما بين 40 إلى 80 قذيفة من أنواع مختلفة تسقط على مدينة خيرسون يوميًا.
مخاوف أمنية
وقال تولوكونيكوف: ((يجب على الناس أن يأخذوا بعين الاعتبار القصف كل يوم)). وكان تولوكونيكوف في المدينة يوم 12 نوفمبر، بعد يوم واحد من استعادتها، وتذكر فرحة الحشود التي رحبت بعودة القوات الأوكرانية. وأضاف أنه بعد أيام قليلة بدأ القصف ولم يتوقف منذ ذلك الحين.
وبغض النظر عن المخاوف الأمنية، يقول إن كسب الدخل يمثل تحديًا آخر للأوكرانيين الذين يعيشون في خيرسون. ولا توجد وظائف لنحو 71 ألف ساكن في المدينة التي كان عدد سكانها قبل الحرب يبلغ 300 ألف نسمة. وأضاف أن معظم الذين بقوا هم من كبار السن.
أصوات النيران
واعتاد سكان خيرسون على سماع أصوات النيران الصادرة من الضفة اليسرى لنهر دنيبر، حيث تتمركز القوات الروسية. وتحول زي عمال البلدية إلى سترات واقية من الرصاص وينتظرون إرسالهم لإزالة الأنقاض بدلا من جمع الأكياس.
وكان فرار القوات الروسية من خيرسون تحت هجوم أوكراني طويل قبل عام واحد من أكبر نجاحات أوكرانيا في الحرب وكان ينظر إليه على أنه نقطة تحول. وسار الرئيس فولوديمير زيلينسكي منتصرًا في شوارع المدينة المحررة حديثًا في ذلك الوقت، وأشاد بانسحاب روسيا باعتباره ((بداية نهاية الحرب)). وكان الكثيرون يأملون أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من التقدم في الأراضي المحتلة.
خيرسون بعد التحرير:
تعاني من هجمات روسية متواصلة
انعدم الأمن بها وأصبح عمال البلدية يرتدون سترات واقية من الرصاص
ما بين 40 إلى 80 قذيفة من أنواع مختلفة تسقط على مدينة خيرسون يوميًا
لا توجد وظائف لنحو 71 ألف ساكن في المدينة التي كان عدد سكانها قبل الحرب يبلغ 300 ألف نسمة
معظم الذين بقوا فيها هم من كبار السن.

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