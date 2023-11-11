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8944 متهما بقضايا اقتصادية

11/11/2023 11:12:08 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفض عدد القضايا الاقتصادية بنحو 1257 قضية بعد أن كانت في 2021 نحو 8190 قضية، وبلغت في العام الماضي 6933 قضية، لكنه في المقابل ارتفع عدد المتهمين في القضايا الاقتصادية بين العامين الماضيين، حيث بلغ عدد متهمي الجرائم الاقتصادية في العام الماضي 8944 متهما، بينما كان العدد أقل في العام الذي سبقه (2021) بواقع 7657 متهما، أي بفارق 1287 متهما أكثر.
الجرائم الاقتصادية
يتم ارتكاب الجرائم الاقتصادية باستخدام المال العام بطرق مختلفة منها السرقة والاختلاس والتزوير والرشوة والابتزاز والاحتيال وغسل الأموال.
وتصنف الجرائم الاقتصادية إلى 5 فئات هي: جرائم مالية، تجارية، صناعية، في مجال الاستخراج، وفي مجال الخدمات.
وتنقسم الجرائم الاقتصادية إلى: جرائم الإنتاج، الاستهلاك، الاستثمار، التبادل والتسويق.
عقوبات العابثين
يوضح المحامي والمستشار القانوني معتز طلعت ناقرو لـ((الوطن)) أن العقوبات المترتبة على الجرائم الاقتصادية لأبرز الجرائم هي ما تنص عليه المادة الأولى قائلا ((تنص على أن يعاقب مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا (أو أكثر) ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام)).
ويضيف ناقرو أن المادة الثانية من نظام مكافحة غسيل الأموال تنص على أنه: يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال المتمثلة في تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
سبب الانخفاض
يؤكد ناقرو على أن المملكة وقيادتها الرشيدة حرصت على نمو الاقتصاد السعودي واستقرار تعاملاته وترسيخ دعائمه وتنوع مصادره، وقد أثمر ذلك عن نجاح كبير ثم بمجهودات أولي الأمر -حفظهم الله-، بمنهجهم وبرامجهم الإصلاحية في مختلف المجالات والاتجاهات، سواء بمحاربة الأيادي العابثة باقتصاد البلاد بالضرب على أيديهم بقوة من خلال وضع الأنظمة التي تحارب الفساد وتعقبهم، ومعاقبة المفسدين بأشد أنواع العقوبات الجزائية على جميع الأصعدة وبكافة الوسائل والأنظمة بداية من النظام الأساسي للحكم، فنصت المادة السادسة عشرة منه على أن ((للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها))، وذلك مرورا بأنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة والتزوير ومكافحة الرشوة وجرائم تزييف وتقليد النقود ومكافحة الغش التجاري ومكافحة الجرائم المعلوماتية وغيرها.
ويضيف أنه قد كان لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد دور بارز ومثمر من حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، مما كان لذلك بالغ الأثر في القضاء على الفساد بكافة أشكاله.
وتابع أن المملكة سجلت في السنوات الأخيرة انخفاضا كبيرا في الجرائم التي من شأنها زعزعة اقتصاد المملكة، وأصبح اقتصاد المملكة متجاوزا بمراحل عدة اقتصاديات كبرى الدول الصناعية، وما ذلك إلا ثمرة من ثمرات الرؤية المباركة 2030.
عدد القضايا الاقتصادية:
2021= 6933
2022= 8190
عدد المتهمين في القضايا:
2021= 7657
2022= 8944
الجرائم الاقتصادية:
- مالية
- تجارية
- صناعية
- الاستخراج
- الخدمات

MENAFN11112023000089011017ID1107412183

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