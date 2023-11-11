ملتقى ومعرض ريادة الأعمال في الشرقية

(MENAFN
- Al Watan) يرعى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ملتقى ومعرض ريادة الأعمال (راد) في نسخته السابعة، الذي تنظمه غرفة الشرقية، بما يحمله من رؤى وأهداف، وما يقدمه من تجاربٍ لأكثر من 250 مؤسسة وشركة يديرها شباب أعمال المنطقة في مختلف المجالات، وذلك بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
ويُعد ((راد))، الذي يستمر ثلاثة أيام، من أكبر وأهم المنصات التي تهتم برواد الأعمال في المنطقة الشرقية، ويحظى بمشاركة واسعة من مختلف الشركات المعنية بشؤون ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمجتمع الاقتصادي والشركات الكبرى ورجال الأعمال في المنطقة للتعرف على منتجات وخدمات مشاريع الشباب والشابات ودعمها، حتى تكون هناك منشآت مؤهلة للمنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، أن المعرض بمثابة ملتقى وتجمع كبير للمنشآت الناشئة من المملكة ومنطقة الخليج العربي، ويُمثل فرصة للمبادرين من الشباب والفتيات سواء من خلال الالتقاء وتبادل الخبرات والتعرف على تجارب بعضهم البعض، وفتح أسواق جديدة في مختلف المجالات الاقتصادية غير التقليدية، أو التعرف على منصات وبرامج الدعم والتمويل في المملكة والخليج.
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