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ملتقى ومعرض ريادة الأعمال في الشرقية

11/11/2023 11:12:08 PM
(MENAFN- Al Watan) يرعى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ملتقى ومعرض ريادة الأعمال (راد) في نسخته السابعة، الذي تنظمه غرفة الشرقية، بما يحمله من رؤى وأهداف، وما يقدمه من تجاربٍ لأكثر من 250 مؤسسة وشركة يديرها شباب أعمال المنطقة في مختلف المجالات، وذلك بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
ويُعد ((راد))، الذي يستمر ثلاثة أيام، من أكبر وأهم المنصات التي تهتم برواد الأعمال في المنطقة الشرقية، ويحظى بمشاركة واسعة من مختلف الشركات المعنية بشؤون ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمجتمع الاقتصادي والشركات الكبرى ورجال الأعمال في المنطقة للتعرف على منتجات وخدمات مشاريع الشباب والشابات ودعمها، حتى تكون هناك منشآت مؤهلة للمنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، أن المعرض بمثابة ملتقى وتجمع كبير للمنشآت الناشئة من المملكة ومنطقة الخليج العربي، ويُمثل فرصة للمبادرين من الشباب والفتيات سواء من خلال الالتقاء وتبادل الخبرات والتعرف على تجارب بعضهم البعض، وفتح أسواق جديدة في مختلف المجالات الاقتصادية غير التقليدية، أو التعرف على منصات وبرامج الدعم والتمويل في المملكة والخليج.

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