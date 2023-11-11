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((ذيب لتأجير السيارات)) تستلم أول أسطول سيارات BMW الفئة الخامسة من ((شركة محمد يوسف ناغي للسيارات))

11/11/2023 11:12:08 PM
(MENAFN- Al Watan) دشنت شركة ذيب لتأجير السيارات، بالتعاون مع شركة محمد يوسف ناغي للسيارات أول أسطول من سيارات BMW الفئة الخامسة الجديدة كليًّا، والتي تعتبر أحدث الطرازات التي شهدتها مؤخراً سوق السيارات، حيث ستقوم ((ذيب لتأجير السيارات)) بإتاحتها لتأجير الأفراد خلال شهر نوفمبر من عام 2023، لتغطية الطلب المتنامي من جانب العملاء.
وقّع الاتفاقية الأستاذ/ حمد بن عبدالرحمن الراجحي مدير إدارة المشتريات والمستودعات في شركة ((ذيب لتأجير السيارات))، فيما وقعها من جانب ((شركة محمد يوسف ناغي للسيارات))، الأستاذ/خالد حسان المدير العام لمبيعات الشركات، وذلك وسط حضور عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الطرفين والجهات ذات العلاقة في المقر الرئيسي لشركة ((ذيب لتأجير السيارات)).
وتعليقا على التدشين، قال الأستاذ/ حمد الراجحي :" نواصل في شركة ((ذيب لتأجير السيارات))، وبصورة متنامية، تحديث ودعم أسطول الشركة من خلال تزويدها بأحدث، وأبرز طرازات السيارات بكافة الفئات، التي تلبي مختلف متطلبات عملائنا، وتعد سيارات BMW 520 M Sport Package من أحدث أنواع السيارات التي استقبلتها الأسواق العالمية، وتتمتع بتقينات حديثة، كما تمثل إضافة قيمة ومميزة لأسطول شركتنا".
وأكد "الراجحي" أن شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، تعد أحد أبرز الشركاء الإستراتيجيين، حيث نحرص في ((ذيب لتأجير السيارات))، بصورة دورية على تزويد فروعنا بأحدث الطرازات منها، وذلك لتلبية رغبات وتطلعات عملائنا الذين يبحثون عن الراحة والفخامة والتميز.
من جهته، ثمّن الأستاذ/ خالد حسان المدير العام لمبيعات الشركات، في شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، التعاون القوي والوثيق الذي يربط بين الشركتين، مشيرا إلى أن ((ذيب لتأجير السيارات))، تعتبر من أبرز شركات تأجير السيارات الرائدة، على مستوى المملكة والمنطقة، والتي تشهد توسعا كبيرا في خدماتها، لذلك نسعد ونفخر بالعلاقات التي تربطنا ببعضنا البعض، كما نحرص على تطوير هذه العلاقات مستقبلا.
شركة ذيب لتأجير السيارات، هي إحدى أبرز الشركات على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، حيث أهلتها خبراتها وريادتها من الحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا. وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد. وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل عدد فروعها إلى 56 فرعا، 14 منها في المطارات الدولية والإقليمية، وبأسطول يتجاوز 28 ألف سيارة.

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