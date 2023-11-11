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الحوثي يجند الأطفال بقوافل فلسطين

11/11/2023 11:12:07 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت عصابات الحوثي الإرهابية حملاتها الكاذبة وخدعها المختلفة على الشعب اليمني، مستغلة الظروف في فلسطين للعمل عليها بالشكل المتوافق مع توجهات شركائها، عبر استحداث عربات تحمل شعارات الدعم المالي لأهالي غزة.
وكشف مصدر إعلامي في العاصمة صنعاء استغلال الخبراء الإيرانيين واللبنانيين المتعاونين مع الحوثي للأحداث في فلسطين لخدعة الشعب اليمني من خلال حملات إعلامية متواصلة، وتسيير قوافل بشعارات مختلفة داخل العاصمة صنعاء توحي بحجم تبرعات مالية ضخمة في طريقها لأهالي غزة، وكذلك انطلاق مسيرات لشاحنات وعربات عسكرية تحمل شعارات حماسية تدعي نصرتها لأهالي غزة، وفتح أبواب المشاركة في تلك الحملات للأطفال والكبار.
مضيفا بأنها خدع وهمية الهدف منها استقطاب أكبر عدد من الأطفال والمواطنين للزج بهم في الجبهات لقتال اليمنيين وتهديد دول الجوار.
تحركات حماسية
وبين المصدر أن كل ما يحدث من تحركات حماسية للحوثيين في صنعاء توافقها حملات إعلامية كبيرة على قنواتهم ومنابرهم الإعلامية، تدغدغ مشاعر الشعب اليمني، وتعلن وتوهم بوجود قوة عسكرية استطاعت أن تواجه وتلحق بالقوات الإسرائيلية خسائر مادية وبشرية كبيرة، وأظهرت انتصارات كبيرة وغير مسبوقة.
وأشار إلى انكشاف تلاعبهم عبر التناقض؛ ففي الوقت الذي أكد فيه عبدالملك الحوثي عدم التدخل بقوله: ((سنتدخل في غزة بشرط)) يظهر الإعلام الحوثي ويكذب ويدعي انتصارات وهمية ودعمًا لخدعة الشعب وجذب مقاتلين للجبهات الحوثية المنهارة.
وأوضح أن تلك العربات التي تحمل شعارات الدعم المالي لأهالي غزة توهم الناس باتجاه مسارها إلى مطار صنعاء تمهيدا لنقلها إلى فلسطين، ولكن الشعب اليمني استوعب وأدرك مدى خبث وتفكير واستغلال الحوثيين للظروف والعزف على أوتار الأحداث لدعم صفوفهم.
المخطط القائم للحوثيين:
إيهام الشعب اليمني بقتال الكفار
إيهام الشعب بصد ومواجهة العدو الإسرائيلي
القيام بحملات إعلامية لانتصارات وهمية
إنشاء عربات تحمل شعارات الدعم المالي لأهالي غزة.

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