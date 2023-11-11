يوروكلير تشترط إعفاء فوائد الأذون والسندات من الضرائب للربط مع أنظمتها





اشترطت مؤسسة يوروكلير لتسوية وحفظ أدوات الدين إعفاء أذون وسندات الخزانة التى تصدرها وزارة المالية من الضرائب من أجل إتمام الربط مع أنظمتها التى تتيح تسوية الديون مباشرة من خلالها، بحسب ما قالته مصادر لـ”البورصة”.

وتسعى مصر منذ سنوات للربط مع المؤسسة التى تتيح مقاصة الدين عالميًا لتشجيع دخول المستثمرين الأجانب فى الدين الحكومى ووقع الطرفان اتفاقية مبدئية بالفعل لكن التعاقد لم يتم حتى الآن.

ويعفى القانون المستثمرين الأجانب من الضرائب على استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومى، لكنه يفرض ضريبة بسعر 20% على العائد من الأذون والسندات على المستثمرين المحليين.

وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب قدرها 154.5 مليار جنيه على فوائد الأذون والسندات مقابل 110.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الماضى، ليبلغ متوسط الفائدة المتوقع على الدين بعد خصم الضرائب 18.5%.

أضافت المصادر أن مصر ترفض بشكل قاطع الاستجابة لمطلب المؤسسة العالمية، وهو ما أدى لتعثر الاتفاق، بعد استئناف المفاوضات فى مايو الماضى.

ووقعت وزارة المالية، فى 2019، اتفاقية ((الأحكام والشروط)) مع بنك يورو كلير؛ لتسوية استثمارات الأجانب فى الدين الحكومى المحلى.

وأجرت الحكومة تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزى ودشنت شركة لتسوية الأذون والسندات، وفى أكتوبر الماضى أطلقت نظام تداول الأذون الجديد الذى كان أحد مطالب المؤسسة.

وفرضت مصر ضريبة على العائد من سندات وأذون الخزانة لأول مرة فى 2008، ما أدى لارتفاع الفائدة عليها فوق مستوى 10% ولم تتراجع منذ ذلك الوقت تحت هذا المستوى.

وتسعى مصر للانضمام لمنصة يوركلير لتسوية التعاملات فى سنداتها الحكومية، لجذب المزيد من صناديق الاستثمار العالمية إلى سوق الدين المحلى، ما قد يخفض الفائدة ويحسن عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية فى هذا السوق الكبير، ويجذب شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.

وتوسعت“المالية” خلال السنوات الماضية فى طرح سندات خزانة من أجل تسهيل الإدراج فى مؤشر جى بى مورجان للسندات، وإتمام الربط مع“يورو كلير”، لترتفع نسبتها إلى إجمالى الدين الحكومى إلى 61% بنهاية يونيو 2022 مقابل 37% فى يونيو 2019، لكن الوضع اختلف مع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة ما دفع الحكومة للتوجه نحو زيادة صافى إصدارات الأذون على حساب السندات.

لكن مازال متوسط عمر محفظة الدين الحكومى نحو 3.6 سنة بنهاية العام المالى الماضى بحسب بيانات وزارة المالية.