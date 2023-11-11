التضامن: مصر استقبلت 103 طائرات تقل مساعدات إغاثية من 126 دولة و16 منظمة دولية لنقلها لغزة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أن الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين؛ أسفرت عن استقبال 103 طائرات من 126 دولة و16 منظمة دولية وسط إقبال دفعات إغاثية برية من 7 منظمات مختلفة، لنقلها للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الوزيرة – في كلمتها خلال جلسة نقاشية بعنوان صوت غزة من القاهرة، لمجلس القبائل والعائلات المصرية – إن بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أوجه الدعم للأشقاء في قطاع غزة؛ فقد تعاون الهلال الأحمر المصري التابع للوزارة مع الجمعيات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مختلف أشكال المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة؛ حتى تخطت أكثر من 9 ملايين طن.

وشددت على أن استهداف المدنيين الأبرياء والمستشفيات وعربات الإسعاف والأطفال والنساء والشيوخ وهدم البنية التحتية في قطاع غزة؛ هو خرق لكل الأعراف والقوانين الدولية التي تحكم نقاط الصراع.

وأشارت القباج إلى أنه على مدار 35 عاما من هجوم إسرائيلي ودمار وقتل أرواح بريئة، تبقى غزة صامدة باسلة قوية ومعتصمة ومتيقنة، وتبقى مصر مساندة وداعمة قيادة وحكومة وشعبا.

وأضافت“إن ما يحدث في غزة؛ خرق صريح لكل المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني ونقض لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، كما أن ما تقوم به إسرائيل هي مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.

ولفتت إلى أن شهر أكتوبر 2023؛ سيظل لغزة؛ كاشفا شاهدا على هذا الصمت“المعيب والقتل والدمار”، متسائلة – باستنكار – ما هي القوانين التي تحكم الصراع في غزة؟!.

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