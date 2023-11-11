البورصة المصرية وأسطول يناقشان آفاق الاستثمار بجامعة الإسكندرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقدت البورصة المصرية، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، ورشة عمل مع أساتذة وطلاب جامعة الإسكندرية بعنوان“آفاق الاستثمار الفرص والتحديات”.
وألقى أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، الكلمة الرئيسية فى ورشة العمل، لاستعراض مزايا القيد والاستثمار فى البورصة والدور الهام الذى تقوم به داخل المنظومة الاقتصادية للدولة.
وتحدث أحمد الشيخ، عن نشأة البورصة كاحتياج مجتمعى وكذلك دور البورصة المصرية فى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وطبيعة عمل صناديق الاستثمار بأنواعها والتعديلات التشريعية التى تمت عليها.
وقال محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات، إن الشركة أبرمت اتفاقيتى تعاون وتوأمة مع جامعة الإسكندرية على هامش ورشة العمل.
وأضاف لطفى لـ”البورصة”، أن الشركة ستفتح أبوابها أمام طلاب كلية التجارة المتفوقين لتلقى التدريب بالشركة، مع تدشين الشركة لنشاط طلابى لتحفيز وتوعية الطلاب بالجامعة للاستثمار بالأوراق المالية وأدوات الاستثمار.
وأوضح أن الدور الذى تقوم به البورصة كمنصة للتمويل يتمثل فى المساعدة فى نمو وتوسع الشركات التى تقيد بها لتنفيذ خططها المستقبلية عبر تسهيل الحصول على التمويل من المصادر التمويلية المختلفة، وأهمها التمويل بالملكية من خلال زيادات رؤوس الأموال، حيث أن القيد والطرح بالبورصة يؤدى إلى خلق قيمة سوقية لأسهم الشركة وإيجاد آلية للتسعير بناءا على آليات العرض والطلب وتوفير السيولة الكافية لتسهيل الشراء والبيع لحظيًا للأسهم.
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