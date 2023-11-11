Sunday, 12 November 2023 08:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البورصة المصرية وأسطول يناقشان آفاق الاستثمار بجامعة الإسكندرية

11/11/2023 11:11:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عقدت البورصة المصرية، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، ورشة عمل مع أساتذة وطلاب جامعة الإسكندرية بعنوان“آفاق الاستثمار الفرص والتحديات”.

وألقى أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، الكلمة الرئيسية فى ورشة العمل، لاستعراض مزايا القيد والاستثمار فى البورصة والدور الهام الذى تقوم به داخل المنظومة الاقتصادية للدولة.

وتحدث أحمد الشيخ، عن نشأة البورصة كاحتياج مجتمعى وكذلك دور البورصة المصرية فى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وطبيعة عمل صناديق الاستثمار بأنواعها والتعديلات التشريعية التى تمت عليها.

وقال محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات، إن الشركة أبرمت اتفاقيتى تعاون وتوأمة مع جامعة الإسكندرية على هامش ورشة العمل.

وأضاف لطفى لـ”البورصة”، أن الشركة ستفتح أبوابها أمام طلاب كلية التجارة المتفوقين لتلقى التدريب بالشركة، مع تدشين الشركة لنشاط طلابى لتحفيز وتوعية الطلاب بالجامعة للاستثمار بالأوراق المالية وأدوات الاستثمار.

وأوضح أن الدور الذى تقوم به البورصة كمنصة للتمويل يتمثل فى المساعدة فى نمو وتوسع الشركات التى تقيد بها لتنفيذ خططها المستقبلية عبر تسهيل الحصول على التمويل من المصادر التمويلية المختلفة، وأهمها التمويل بالملكية من خلال زيادات رؤوس الأموال، حيث أن القيد والطرح بالبورصة يؤدى إلى خلق قيمة سوقية لأسهم الشركة وإيجاد آلية للتسعير بناءا على آليات العرض والطلب وتوفير السيولة الكافية لتسهيل الشراء والبيع لحظيًا للأسهم.

MENAFN12112023000202011048ID1107412176

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث