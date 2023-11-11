البورصة المصرية وأسطول يناقشان آفاق الاستثمار بجامعة الإسكندرية

MENAFN - Al-Borsa News) عقدت البورصة المصرية، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، ورشة عمل مع أساتذة وطلاب جامعة الإسكندرية بعنوان“آفاق الاستثمار الفرص والتحديات”.

وألقى أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، الكلمة الرئيسية فى ورشة العمل، لاستعراض مزايا القيد والاستثمار فى البورصة والدور الهام الذى تقوم به داخل المنظومة الاقتصادية للدولة.

وتحدث أحمد الشيخ، عن نشأة البورصة كاحتياج مجتمعى وكذلك دور البورصة المصرية فى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وطبيعة عمل صناديق الاستثمار بأنواعها والتعديلات التشريعية التى تمت عليها.

وقال محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات، إن الشركة أبرمت اتفاقيتى تعاون وتوأمة مع جامعة الإسكندرية على هامش ورشة العمل.

وأضاف لطفى لـ”البورصة”، أن الشركة ستفتح أبوابها أمام طلاب كلية التجارة المتفوقين لتلقى التدريب بالشركة، مع تدشين الشركة لنشاط طلابى لتحفيز وتوعية الطلاب بالجامعة للاستثمار بالأوراق المالية وأدوات الاستثمار.

وأوضح أن الدور الذى تقوم به البورصة كمنصة للتمويل يتمثل فى المساعدة فى نمو وتوسع الشركات التى تقيد بها لتنفيذ خططها المستقبلية عبر تسهيل الحصول على التمويل من المصادر التمويلية المختلفة، وأهمها التمويل بالملكية من خلال زيادات رؤوس الأموال، حيث أن القيد والطرح بالبورصة يؤدى إلى خلق قيمة سوقية لأسهم الشركة وإيجاد آلية للتسعير بناءا على آليات العرض والطلب وتوفير السيولة الكافية لتسهيل الشراء والبيع لحظيًا للأسهم.