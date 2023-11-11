Sunday, 12 November 2023 08:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق المؤتمر الافتراضي العالمي الرابع لدعم الابتكار غدا بتنظيم إيكوسيستم للاستشارات

11/11/2023 11:02:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستعد شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية، لإطلاق فعاليات المؤتمر الافتراضي العالمي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال غدا، وذلك في نسخته الرابعة، حيث تمتد فعالياته من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، من الساعة 1 ظهرا إلى 12 صباحا بتوقيت الكويت، عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي، وبمشاركة عالمية تفوق 222 خبيرا.
وفي هذا السياق، كشفت مستشارة التنويع الاقتصادي والابتكار ومؤسس شركة «ايكوسيستم للاستشارات الإدارية» ورئيسة المؤتمر د.هنادي مبارك المباركي، عن تنظيم المؤتمر في نسخته الرابعة تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، حيث سيبدأ حفل الافتتاح المؤتمر بكلمة للوزير.
وأشارت إلى أن حفل الافتتاح سيشهد مشاركة 39 شخصية من الشيوخ والوزراء والديبلوماسيين والقياديين والمؤسسات التمويلية والبحثية والأكاديمية، لافتة إلى أنه على مدار 3 أيام المؤتمر سيقدم الخبراء وراسمي السياسات تجاربهم الناجحة من خلال التركيز على 10 محاور رئيسية.
وأوضحت المباركي أن المؤتمر يضم فريق تحكيم دوليا يشرف على اختيار الفائزين في مسابقة «كويت ايفيل» العالمية، والتي انطلقت من الكويت مع جوائز مالية بقيمة 10 آلاف دولار للفائزين وميداليات عالمية وشهادات معتمدة وسوف يتم اختيار عشرة فائزين من كل فئة دعما من د. هنادي المباركي إلى منظومة الابتكار وريادة الأعمال عالميا.
وقالت إن المسابقة تنقسم إلى 6 فئات رئيسية، وهي: الفئة الأولى افضل مخترع شارك في المؤتمر، والفئة الثانية افضل شركة شاركت بالمؤتمر، والفئة الثالثة افضل عرض تقديمي شارك بالمؤتمر، والفئة الرابعة افضل مؤثر ابتكاري، والفئة الخامسة افضل مؤثر ريادي، والفئة السادسة افضل مؤثر تكنولوجي على وسائل التواصل الاجتماعي خلال أيام المؤتمر، موضحة أن حفل تكريم الفائزين سيكون في 15 فبراير 2024 بالكويت.
ولفتت المباركي إلى أن فعاليات المؤتمر لهذا العام ستتزامن مع انطلاق اكسبو 2023، وهو الأول في الشرق الأوسط الذي ينطلق افتراضيا عبر منصة الذكاء الاصطناعي من خلال مشاركات تفوق 500 مشارك مجانا.
ودعت المباركي المبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين والمختصين والمهتمين الى التسجيل المجاني في المؤتمر والمعرض عبر رابط شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية:
( أو عبر الرابط: (ecosystemconsultants@).

MENAFN11112023000130011022ID1107412153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث