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Ooredoo الكويت تطلق برنامجها التوظيفي السنوي

11/11/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قامت شركة Ooredoo الكويت باستضافة المتقدمين من الكوادر الوطنية عبر برنامجها الاستثنائي للتوظيف، وتهدف الشركة من خلال هذه المبادرة إلى توظيف وتدريب وتطوير مهارات الشباب الكويتي، ما يمكنهم من صقل مواهبهم في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا وتطوير الكفاءات الضرورية في هذا المجال.
تسلط Ooredoo في هذا السياق الضوء على أهمية استثمار الشركات في الأجيال الصاعدة وتمكينها في قطاع المبيعات، الذي يشهد تقدما سريعا.
أشاد عيسى البشير، مدير أول ادارة الموارد البشرية في Ooredoo الكويت، بالموظفين الجدد، معبرا عن أهمية التعرف على خبراتهم ودورهم الرئيسي في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، وذلك في إطار توجيهات ورؤية الشركة. كما أثرت هذه الخطوة بشكل إيجابي في تعزيز دور الشركة في دعم الخريجين الجدد وتوجيههم من خلال التفاعل مع الإدارة العليا والمشاركة كفريق واحد.
وتأتي هذه الخطوة مؤكدة لقيم Ooredoo المتمثلة في تطوير مهارات الأفراد والاعتراف بالمساهمات الفردية والاحتفاء بها داخل وخارج المؤسسة.
وبينما يبدأ المنضمون الجدد أولى خطواتهم في رحلتهم المهنية، تقدم لهم الشركة فرص متعددة ومسارات مهنية مختلفة من خلال توزيعهم على مختلف الأقسام والإدارات، ما سيتيح لهؤلاء الخريجين الفرصة لاستكشاف مجالات متنوعة ورسم مساراتهم الخاصة للتقدم المهني في مجالاتهم المفضلة.
وتدعم رؤية Ooredoo استدامة الموارد البشرية وتطويرها ويأتي ذلك في أولويات التوجه الاستراتيجي للشركة. ويتوافق هذا التوجه مع المسؤوليات المشتركة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تسعى الشركة إلى تمكين القوى العاملة المحلية للمساهمة الفعالة في نجاح وازدهار الكويت بشكل شامل.
وتولي Ooredoo الكويت اهتماما خاصا لتحقيق التوازن في توظيف الكفاءات المحلية، حيث تسعى جاهدة لتحقيق نسبة عالية من الشباب الكويتي في مناصب القيادة والإدارة داخل الشركة. ويعكس هذا التفرد التزاما مستمرا في الشركة، حيث تسعى الإدارة العليا باستمرار إلى تحقيق هذا الهدف كجزء من رؤيتها الاستراتيجية.
تظهر الأرقام الحالية أن أكثر من 90% من المناصب القيادية والإدارية في Ooredoo الكويت تشغل حاليا بواسطة المواهب المحلية، وهي نسبة تعكس التزام الشركة القوي بتعزيز التوظيف المحلي وتمكين الشباب الكويتي في جميع أنحاء عملياتها العالمية.
وتدرك Ooredoo أهمية استقطاب الكفاءات العالية لتحقيق أهدافها على المدى الطويل. وبناء عليه، قامت الشركة بتنفيذ خطة شاملة ودقيقة لتحديد انسب الكوادر/ الخبرات واستقطابهم، مؤكدة بذلك التزامها بالنجاح والنمو المستقبلي. وتلتزم Ooredoo بنهج دقيق في اختيار وتوظيف المواهب، حيث تولي اهتماما كبيرا بجذب وتدريب وتنمية كوادرها البشرية، مدركة الدور الجذري الذي يلعبه الموظفين الكفء في إنجازات المؤسسة.

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