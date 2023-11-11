4 7 ملايين دينار أرباح العقارات المتحدة في 9 أشهر

مازن حوا: الشركة واصلت رحلتها الثابتة نحو النمو والمرونة المالية.. وتحقيق نتائج إيجابية

أعلنت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث حققت صافي أرباح بلغ 4.7 ملايين دينار، مقارنة بصافي ربح قدره 8.2 ملايين دينار عن نفس الفترة من العام الماضي. وقالت الشركة في بيان صحافي، إن الأرباح التشغيلية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 41% لتصل إلى 18.8 مليون دينار، وذلك بالمقارنة بـ 13.3 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.وفي الربع الثالث من عام 2023، واصلت شركة العقارات المتحدة تحقيق نتائج مالية إيجابية، وأظهرت نموا في عملياتها الرئيسة في قطاع الإيجارات والضيافة، حيث حققت هذه القطاعات زيادة ملحوظة في الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2023، بنسبة 29.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 قابله انخفاض في إيرادات قطاع المقاولات والخدمات بلغ 7 ملايين دينار مقارنة بـ 10.6 ملايين دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.وعلاوة على ذلك، وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، أظهرت عمليات شركة العقارات المتحدة للإيجارات والضيافة أداء ماليا جيدا بنسبة نمو في الإيرادات بلغت 36.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبالإضافة إلى ذلك، حقق إجمالي الإيرادات التشغيلية في الربع الثالث من العام 2023 زيادة بنسبة 70.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022 حيث انعكس هذا الزخم الإيجابي في الربحية حتى الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث حققت الشركة نموا ملحوظا بنسبة 41.4% في الإيرادات التشغيلية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. تعكس هذه النتائج التزام العقارات المتحدة بتحقيق أداء مالي واعد واستمرار النجاح في عملياتها التجارية الرئيسة.وتعليقا على النتائج المالية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن حوا: «في الربع الثالث من عام 2023، واصلت العقارات المتحدة رحلتها الثابتة نحو النمو والمرونة المالية. يسعدنا الإعلان عن ربع آخر من النتائج المالية الإيجابية، فالزيادة في صافي الربح إلى جانب الارتفاع الجيد في الربح التشغيلي، تعكس جهدنا المستمر في تعزيز محفظة أصول الشركة وتعزيز قدرتها على نمو الإيرادات. وتعد هذه الإنجازات شهادة على نهجنا الاستراتيجي وقدرتنا على التكيف مع ديناميكيات السوق».واختتم حوا قائلا: «سنظل في السنوات المقبلة القريبة والبعيدة ملتزمين بالابتكار والاستدامة وتحقيق قيمة مضافة تعود بالمنفعة المشتركة لجميع المساهمين. كما يؤكد الأداء المالي الجيد للشركة على قدرتها على الصمود وقوتها، ونتطلع إلى الفرص الواعدة التي تلوح في الأفق».