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مازيراتي تحتفي بالذكرى الستين لإطلاق كواتروبورتيه

11/11/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ظهرت سيارة كواتروبورتيه للمرة الأولى في جناح مازيراتي في الدورة الخامسة والأربعين من معرض تورينو للسيارات في 30 أكتوبر 1963، الذي كان حينها أحد أكبر معارض السيارات في العالم. ويصادف اليوم الذكرى السنوية الستين لإطلاق هذه السيارة الفاخرة من فئة الصالون، والتي نجحت في إرساء مكانتها بوصفها السيارة المفضلة لستة أجيال من السائقين.
ويمثل احتفال العلامة بأحد أبرز سياراتها حدثا مهما يسلط الضوء على الإنجازات المهمة التي حققتها، حيث تلخص كواتروبورتيه في تاريخها رحلة العلامة في عالم السيارات، بدءا من القفزات الكبيرة التي أحرزتها من حيث التصميم ووصولا إلى الابتكارات والتحديثات التقنية في أنظمتها. ونجحت سيارات الصالون الرياضية الفاخرة في تلبية تطلعات شريحة واسعة من السائقين، لتمهد الطريق لقطاع جديد في عالم السيارات.
ونالت كواتروبورتيه شهرة كبيرة ومثلت مصدر إلهام للكثير من أجيال السيارات التي تلتها منذ ظهورها لأول مرة في أوائل الستينيات، كما هو حال العديد من السيارات الشهيرة التي شكلت علامة فارقة في عصرها. وتتميز السيارة بتصاميمها المتجددة والجريئة مع السعي دائما نحو تحقيق مستويات غير مسبوقة من التميز في التصميم والأداء، إضافة إلى تاريخها العريق الذي يمتد لأكثر من مئة عام تم خلالها إنتاج أكثر من 75 ألف طراز من سيارة كواتروبورتيه، ما يجعلها مصدر فخر للعلامة التي تمكنت من تصميم سيارة مبتكرة مع حفاظها على هويتها الأساسية.
واعتمد تصميم الجيل الأول من سيارة كواتروبورتيه على البساطة والجرأة، حيث كانت السيارة الأولى من نوعها في عالم السيارات بمحركها القوي المزود بثماني أسطوانات والمستوحى من سيارات السباق والمعزز بتصميمها الديناميكي الأنيق، فضلا عن التصاميم الداخلية الفاخرة.
وتجمع كواتروبورتيه بين تجربة القيادة المريحة والطابع المميز لسيارات السباق، حيث استطاعت النسخة الأولى منها الوصول إلى سرعة 230 كم في الساعة. ولطالما لفتت السيارة الأنظار بفضل إطلالتها المهيبة ومقصورتها الرحبة وتصاميمها الخارجية الجذابة، ليمتد تاريخها على مدى أجيال من السيارات القادرة دائما على تقديم المفاجآت. وتعكس السيارة شغف وموهبة كل الذين شاركوا في تصميمها على مر السنين، حيث صمم بيترو فروا الشكل الأولي المنحني للسيارة، وتبعه في ذلك مصممون بارزون آخرون من أمثال جيوفاني بيرتوني، وجيورجيتو جيوجيارو، ومارسيلو غانديني، وباتيستا بينين فارينا، ووصولا إلى مركز مازيراتي ستايل، الذي يصمم الجيل الحديث والحالي من سيارة كواتروبورتيه.
وفي حين تميز الجيل الثاني من سيارة كواتروبورتيه بتصاميمه الأكثر جرأة والأقل تميزا، لاقى الجيل الثالث نجاحا باهرا بفضل المصمم دي توماسو. ونجح الجيل الرابع في تجاوز التحدي الجديد في نهاية تسعينيات القرن الماضي، ليأتي بعده الجيل الخامس الذي شهد إدخال تغييرات جذرية مع الحفاظ على الهوية الأساسية، وهو فعله جيل 2003 من السيارة الحائز العديد من الجوائز، والذي عاد إلى الساحة من جديد في نسخته الحديثة بعد عدة سنوات في الجيل السادس. ورغم كل عمليات إعادة التصميم، والتطورات الهندسية، والتغييرات في هيكل الشركة، والطرازات العديدة التي تم إنتاجها، لا تزال هذه السيارة تحافظ على التزامها الراسخ بالتفرد.
وشكلت سيارة كواتروبورتيه السمة الأبرز لمشهد السيارات في القرن العشرين، وما زالت تحافظ على مكانتها المرموقة في الألفية الجديدة بفضل حضورها الدائم بوصفها السيارة المفضلة للشخصيات البارزة من ملوك وأمراء، وظهورها في الكثير من الأفلام المميزة التي يزيد عددها على 60 عملا، وكذلك في الفعاليات الكبرى وبرفقة كبار المسؤولين في المناسبات الرسمية ومجموعة من كبار الشخصيات في العديد من القطاعات.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال ديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي: تمثل كواتروبورتيه تاريخ شركة مازيراتي العريق، حيث تروي قصتنا وتمثل حضورنا المميز في عالم سيارات الصالون لأكثر من نصف قرن. وشهد عام 1963 إطلاق النسخة الأولى من هذه السيارة، لتحجز مكانتها بين أكثر سيارات العلامة شعبية وتقديرا ممهدة الطريق أمام فئة جديدة لم تكن موجودة من قبل، ولتمتد رحلة تطورها حتى تاريخنا هذا.

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