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بيتك إقبال لافت على منصة زاهب الرقمية

11/11/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحظى المنصة الرقمية «زاهب» التي أطلقها بيت التمويل الكويتي «بيتك» مؤخرا، بإقبال لافت من العملاء التجار وأصحاب الأعمال، حيث تتوجه خدماتها الى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتتميز المنصة بتوفير طرق دفع وقبول مبتكرة هما (روابط الدفع، والدفع من خلال الـ QR كود) ما يمثل أفضل حلول الدفع والانتقال الآمن والسريع للأموال على مستوى السوق، ما يعزز جهود «بيتك» لتطوير التكنولوجيا والتحول الرقمي الشامل والارتقاء بمستوى الخدمات.
وأطلق «بيتك» منصة «زاهب» بهدف المساهمة في تنمية أعمال الشركات، وجذبهم إلى السوق المصرفي المنظم، بما يساعد في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، والارتقاء بوسائل الدفع الإلكتروني، وتحقيق المزيد من الأمان والسرعة ومواكبة أحدث التطورات في التعاملات المالية حول العالم.
ومن خلال إمكانات ومزايا المنصة «زاهب»، تتوافر خدمات دفع مبتكرة للتجار هي الأفضل في السوق المحلي، وتعبر عن مفهوم شامل للمنصة الرقمية، يعتمد على اكثر من خدمة بشكل متكامل وفي تنوع يشمل متطلبات التجار على اختلاف مجالات عملهم، مع مراعاة نظم البيع وخصائص عملائهم، ومجالات الدفع الإلكتروني الذي يمثل أهمية كبيرة في حركة الاقتصاد، وتعظيم قدرات السوق، وإضافة المزيد من المزايا للمتعاملين بمختلف مستوياتهم.
وتتضمن المنصة خدمتين هما: «روابط الدفع» للأفراد والمجموعات، ما يمكن التجار من إنشاء روابط دفع ومشاركتها عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة لعملائهم للدفع مباشرة عن طريق بطاقة الحساب أو بطاقة الائتمان الخاصة بهم، بالإضافة إلى خدمة إنشاء QR ديناميكي أو ثابت للعميل، يدفع من خلاله مباشرة عن طريق بطاقة الحساب أو بطاقة الائتمان.
يذكر أن منصة «زاهب من بيتك» الرقمية تقدم خدماتها لجميع أصحاب الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة العاملة وفق الشريعة، ولديهم حساب جاري في «بيتك»، وتسهم في سد جانب كبير من متطلبات «الدفع الإلكتروني» التي زاد الطلب عليها مؤخرا، وأصبحت الشركات تمنحها أولوية في استراتيجياتها البيعية، وتتطلع كل شركة الى زيادة حصتها من السوق، حيث تسهم المبيعات عبر الوسائل الإلكترونية في خفض تكاليف التشغيل وزيادة معدلات السيولة لدى الشركات نتيجة التدفق السريع والآمن للأموال وتحقيق معدلات بيع بوتيرة منتظمة.

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