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الخليج يمنح حاملات بطاقة روز غولد استردادا نقديا بنسبة 25%

11/11/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق بنك الخليج عرضا حصريا لحاملات بطاقات ماستركارد روز غولد الائتمانية من السيدات، يحصلن من خلاله على 25% نسبة استرداد نقدي لدى كل المطاعم والمقاهي في الكويت أو على تطبيقات المطاعم عبر الانترنت، على أن يستمر هذا العرض حتى 30 نوفمبر الجاري.
يأتي ذلك في إطار حرص بنك الخليج على مكافأة حاملات بطاقة ماستركارد روز غولد الائتمانية، التي تعد أكثر بطاقة ائتمان تكافئ السيدات في الكويت، حيث تغطي جميع فئات الإنفاق المختلفة مثل الموضة واللياقة والمطاعم.
وقالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة التسويق في بنك الخليج نجلاء العيسى: يحرص بنك الخليج على مكافأة عملائه من مختلف الشرائح، وفي مقدمتهم النساء حاملات بطاقة «روز غولد».
وأشارت إلى أن الحد الأدنى لقيمة المشتريات للحصول على الاسترداد النقدي طوال فترة العرض 100 دينار، في حين يبلغ الحد الأقصى للاسترداد النقدي لكل عميلة 40 دينارا، على أن يتم إيداع قيمة الاسترداد النقدي في بطاقة «روز غولد» بحلول 21 ديسمبر المقبل، وإبلاغهن بالإيداع عبر الرسائل النصية القصيرة.
وتوفر بطاقة ماستركارد روز غولد للسيدات، خصومات وعروضا لدى أكثر من 1000 محل تجاري تناسب حياة المرأة العصرية وتكافئها مع كل عملية شراء، بالإضافة إلى اشتراكهن في برنامج نقاط الخليج، وهو أسرع برنامج مكافآت في الكويت، الذي يمنح العملاء نقاطا يمكن استبدالها برحلات طيران وإقامة فندقية وباقات سفر موسمية وحصرية.
ويكافئ البنك حاملات بطاقات روز غولد الائتمانية بأعلى عدد من نقاط المكافآت وذلك لدى الفئات التالية: تحصل العميلة على 20 نقطة من نقاط الخليج مقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه على كل عملية لدى المنتجعات الصحية/ الصالونات/ النوادي الرياضية. بالإضافة إلى 7 نقاط لدى المطاعم و5 نقاط عند التسوق عبر الإنترنت مقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه على كل عملية عبر الإنترنت في المواقع العالمية.
وتحصل العميلات على نقطتين من نقاط الخليج على كل دينار يتم إنفاقه محليا أو دوليا. وتستطيع حاملات بطاقة ماستركارد روز غولد الائتمانية من خلال هذه النقاط إجراء حجوزات عبر أي شركة طيران وفي أكثر من 300 ألف فندق حول العالم، دون تحديد مواعيد أو فترات الحجز.
كما تحصل العميلات اللاتي يحملن بطاقة روز غولد على تجربة تسوق أكثر راحة ومرونة مع خدمة «Easy Pay»، وهي واحدة من الخدمات التي تهدف إلى تسهيل التسوق على العملاء. وتتيح الخدمة للعملاء اختيار فترة السداد من شهرين حتى 12 شهرا عند الدفع بالبطاقة الائتمانية من بنك الخليج.
وتوفر بطاقة روز غولد الائتمانية من بنك الخليج لحاملاتها مجموعة متنوعة من عروض ومزايا السفر الحصرية التي تشمل خصومات على حجوزات الفنادق ورحلات الطيران وتأجير السيارات.

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