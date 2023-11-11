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بيتكوين تحطم حاجز الأحداث السوداء وتقفز 120% منذ بداية 2023

11/11/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استعادت العملة الرقمية المشفرة الأشهر بالعالم «بيتكوين» مسار الصعود مجددا بعد ارتفاعها لأعلى مستوى منذ 18 شهرا، قبل سلسلة الأحداث التي أدت إلى انهيار العملة المشفرة الأخير.
وارتفعت العملة المشفرة المهيمنة بما يصل إلى 38% خلال آخر 30 يوما، إلى مستوى 37 ألف دولار، كما تخطت حاجز 38 ألف دولار لحظيا يوم الخميس الماضي، وهو الأعلى منذ 5 مايو 2022 قبل انهيار عملة TerraUSD المستقرة مباشرة وإشعال سلسلة من الإخفاقات عبر مساحة الأصول المشفرة.
وأكملت بيتكوين تعافيها الكامل من تلك الكارثة تقريبا حتى العام الذي أعقب وصول التراجعات إلى أدنى مستوياتها عندما تقدمت بورصة «FTX»، التي أسسها سام بانكمان فرايد بطلب للإفلاس.
وقال رئيس قسم الأبحاث في ماتريكسبورت، ماركوس ثيلين: «مع عودة تداول بيتكوين فوق المستوى الذي كانت عليه عندما انهارت عملة تيرا المستقرة، تجاوز متداولو العملات المشفرة رسميا تلك الندوب النفسية».
وعلى عكس دورات التراجعات السابقة، نظمت عملة بيتكوين انتعاشا هذا العام على فترات متقطعة، مع تقدمات حادة تتخللها فترات هدوء طويلة من التقلبات المنخفضة. وللوصول إلى هذه النقطة، كان عليها أن تتغلب على أشد تشديد نقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ 4 عقود، إلى جانب التنظيمات الرقابية في الصناعة المتزايدة.

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