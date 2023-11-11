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المواصلات تبيع السفينة علا بالمزاد العلني

11/11/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
علمت «الأنباء» أن وزارة المواصلات ستعرض السفينة «علا» الخارجة عن نطاق الاستخدام للبيع بالمزاد بالظرف المختوم.
وحددت المواصلات المعاينة لمدة يوم واحد في 3 يناير المقبل بميناء الشعيبة، على أن تقدم العروض في 8 يناير المقبل، وتفتح المظاريف ويعقد المزاد في 9 يناير، والإعلان عن الراسي عليه المزاد في نفس اليوم.
واشترطت المواصلات أن يكون المزايد على السفينة كويتيا مؤسسة أو شركة، مقيدا في السجل التجاري لدى غرفة التجارة، ويجوز أن يكون أجنبيا بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق، كما يسمح للأفراد الكويتيين بالمشاركة في المزاد. ويلتزم الراسي عليه المزاد بدفع رسوم أرضية السفينة من تاريخ توقيع العقد وحتى نقلها، كما يلتزم بإجراءات وأنظمة مؤسسة الموانئ الكويتية لقواعد سلامة ونقل السفينة، وإجراء جميع التراخيص اللازمة لمباشرة عمله من الجهات المختصة قبل البدء في العمل وعلى نفقته الخاصة، كما يتحمل نفقات إزالة السفينة من المياه في حال الغرق مع تحمله التعويضات المناسبة التي تطلب بها الجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفع السفينة من مكانها بقطرها خارج المياه الاقليمية للكويت ولا يجوز بأي حال من الأحوال تقطيعها داخل حدود الدولة.

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