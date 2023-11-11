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الشال 56% قفزة في تداولات العقار إلى 311 8 مليون دينار

11/11/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير الشال الأسبوعي إن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق تشير إلى ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي خلال أكتوبر الماضي مقارنة مع سبتمبر، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر أكتوبر نحو 311.8 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 55.7% عن مستوى سيولة شهر سبتمبر 2023 البالغة نحو 200.3 مليون دينار، وكذلك أعلى بما نسبته 2% مقارنة مع سيولة أكتوبر 2022 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 305.8 ملايين دينار.
وتوزعت تداولات أكتوبر ما بين نحو 302.8 مليون دينار عقودا، ونحو 9 ملايين دينار وكالات، وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 477 صفقة، توزعت ما بين 462 عقودا و15 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي على أعلى عدد من الصفقات بـ 157 صفقة وممثلة بنحو 32.9% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 121 صفقة وتمثل نحو 25.4%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 29 صفقة ممثلة بنحو 6.1%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 150 مليون دينار، مرتفعة بنحو 31.5% مقارنة مع سبتمبر 2023 عندما بلغت نحو 114.1 مليون دينار، بينما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 48.1% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 57.0% في سبتمبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 131.1 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أكتوبر أعلى بما نسبته 14.4% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 345 صفقة مقارنة بـ 254 صفقة في سبتمبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 435 ألف دينار مقارنة بنحو 449 ألف دينار في سبتمبر، أي بانخفاض بحدود -3.2%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 75.4 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 108.2% مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2023) حين بلغت نحو 36.2 مليون دينار، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 24.2% مقارنة بما نسبته 18.1% في سبتمبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهرا نحو 76.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أكتوبر أدنى بما نسبته -1.9% مقارنة بمعدل آخر 12 شهرا. في حين ارتفع عدد صفقاته إلى 123 صفقة مقارنة بـ 67 صفقة في سبتمبر، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 613 ألف دينار مقارنة بنحو 541 ألف دينار في سبتمبر، أي بارتفاع بحدود 13.4%. وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 83.6 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 67.4% مقارنة مع سبتمبر 2023 حين بلغت نحو 50 مليون دينار. وارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 26.8% مقارنة بما نسبته 24.9% في سبتمبر. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهرا نحو 38.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أكتوبر أعلى بنحو 117.3% عن متوسط آخر 12 شهرا.

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