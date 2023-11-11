التجاري يطلق حملة ضاعف أجرك

(MENAFN
- Al-Anbaa) انطلاقا من حرص البنك التجاري الكويتي الدائم على مواصلة مسيرته في العطاء والتكافل الاجتماعي والإنساني على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وفي إطار حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الموجهة لعملاء البنك، يقوم البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقوم به أي متبرع للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى «التجاري».
وفي ظل المآسي والظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بادر البنك التجاري منذ بدء هذه المحنة بمد يد العون والوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق ضمن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» من خلال الجهات والجمعيات الخيرية المشاركة في حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» لدعم الأسر وتقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في مثل هذه الظروف.
وفي هذا السياق صرحت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع قائلة: بادر البنك بالتنسيق مع الجمعيات المشاركة في حملة «ضاعف أجرك»، حيث تقوم بدورها بتوجيه حصيلة التبرعات إلى الشعب الفلسطيني للتحفيف من معاناته، وذلك انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية والإنسانية.
وتابعت مؤكدة أن التبرعات لإغاثة أهلنا في غزة تهدف إلى تأمين المساعدات الطبية والغذائية ولوازم الإيواء الضرورية والعاجلة للتخفيف من صعوبة هذا الوضع الإنساني الخطير على الشعب الفلسطيني الذي تقطعت به السبل وتأتي مكملة للجهود الخيرية والإنسانية التي ترعاها وتبادر إليها الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي.
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