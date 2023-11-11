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التجاري يطلق حملة ضاعف أجرك

11/11/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلاقا من حرص البنك التجاري الكويتي الدائم على مواصلة مسيرته في العطاء والتكافل الاجتماعي والإنساني على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وفي إطار حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الموجهة لعملاء البنك، يقوم البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقوم به أي متبرع للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى «التجاري».
وفي ظل المآسي والظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بادر البنك التجاري منذ بدء هذه المحنة بمد يد العون والوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق ضمن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» من خلال الجهات والجمعيات الخيرية المشاركة في حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» لدعم الأسر وتقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في مثل هذه الظروف.
وفي هذا السياق صرحت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع قائلة: بادر البنك بالتنسيق مع الجمعيات المشاركة في حملة «ضاعف أجرك»، حيث تقوم بدورها بتوجيه حصيلة التبرعات إلى الشعب الفلسطيني للتحفيف من معاناته، وذلك انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية والإنسانية.
وتابعت مؤكدة أن التبرعات لإغاثة أهلنا في غزة تهدف إلى تأمين المساعدات الطبية والغذائية ولوازم الإيواء الضرورية والعاجلة للتخفيف من صعوبة هذا الوضع الإنساني الخطير على الشعب الفلسطيني الذي تقطعت به السبل وتأتي مكملة للجهود الخيرية والإنسانية التي ترعاها وتبادر إليها الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي.

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