الأهلي الكويتي - مصر يقفز بأرباحه 84% إلى 2 3 مليار جنيه



علي معرفي: النتائج تعكس صلابة المركز المالي للبنك.. ومستمرون في تحقيق الشمول المالي وبالتوسع الجغرافي خالد السلاوي: «الأهلي الكويتي مصر» أحـد أسـرع البنوك نمواً في السوق المصري.. بفضل إستراتيجيته المرنة



أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن تحقيق نتائج بارزة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مسجلا ارتفاعا ملحوظا في صافي الأرباح بنسبة 84% ليصل إلى 2.32 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 1.26 مليار جنيه مصري للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح البنك في بيان صحافي أن صافي الدخل من العائد بلغ 2.86 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، وذلك مقارنة بـ 1.96 مليار جنيه بزيادة قدرها 45.9% عن الفترة نفسها من عام 2022، وشهد إجمالي أصول البنك ارتفاعا بنسبة 19.6% إلى 90.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 75.6 مليار جنيه في ديسمبر 2022.

وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 11.5% ليصل إلى 73.78 مليار جنيه، مقارنة بـ 66.15 مليار جنيه في نهاية 2022، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 28.6% ليصل إلى 45.80 مليار جنيه، مقارنة بـ 35.61 مليار جنيه في نهاية العام السابق.

أداء مالي قوي

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر علي معرفي، عن اعتزازه بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تعكس قوة أدائه المالي داخل السوق المصرفي المصري.

وأضاف معرفي، قائلا: «النتائج تعكس صلابة المركز المالي للبنك الأهلي الكويتي - مصر، إذ فاقت مؤشراته خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي كل توقعات المجموعة منذ دخول السوق المصري»، معربا عن تفاؤله بحدوث تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة في ظل الإجراءات المتنوعة التي تتخذها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتعزيز النمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية.

وتابع أن النجاح المتواصل للبنك الأهلي الكويتي - مصر يدفعه دائما للاستمرار في تطبيق الخطط التنموية التي ينتهجها، موضحا أن البنك نجح بتنفيذ إستراتيجيته الطموحة والتي تضمنت دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الشمول المالي، والاستمرار بالتوسع الجغرافي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى التركيز على التمويل المستدام بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.

حلول مصرفية متطورة

وأشار معرفي إلى أن البنك الأهلي الكويتي - مصر حريص على مواكبة التطورات في القطاع المصرفي، وطرح المزيد من الخدمات والحلول المصرفية التي تلبي احتياجات جميع فئات العملاء داخل السوق المصري، لافتا إلى أنه يهدف إلى تعزيز حصصه السوقية على صعيد العملاء الأفراد والشركات، بما يسهم في تعزيز مكانته التنافسية في جمهورية مصر العربية.

وبين أن البنك الأهلي الكويتي - مصر نجح بنيل جائزة أسرع البنوك نموا في مصر من قبل مجلة International Business تقديرا للإنجازات والنمو الذي يشهده منذ استحواذ مجموعة البنك الأهلي الكويتي على بنك بيريوس في مصر عام 2015.

وأشاد بالدعم المتواصل الذي يحصل عليه البنك الأهلي الكويتي - مصر من قبل جميع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، كاشفا عن حرصه على تلبية جميع المتطلبات التي تهدف للارتقاء بنجاح القطاع المصرفي في جمهورية مصر العربية.

إستراتيجية مرنة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر خالد السلاوي: «تظهر النتائج المالية نجاح رؤيتنا على مدى 8 سنوات ليصبح البنك واحدا من أسرع البنوك نموا في السوق المصرفي المصري، بحيث يمتلك إستراتيجية مرنة تمكنه من اقتناص الفرص، وترسيخ المفهوم الشامل للخدمات والمنتجات المصرفية».

وذكر أن البنك يلتزم بخطته لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدفع عجلة النمو الاقتصادي على الرغم من التحديات والصعوبات التي مر بها الاقتصاد المحلي والعالمي.

وأكد السلاوي أن البنك تمكن خلال العام الحالي من زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 25% من إجمالي محفظة قروضه في سبتمبر 2023، تماشيا مع توجيهات البنك المركزي المصري.

وأضاف أن البنك يسعى دائما لتحقيق أهدافه التوسعية في مختلف المجالات، من خلال تضافر جهود جميع الموظفين وفريق القيادة العليا، لافتا إلى امتلاك البنك الأهلي الكويتي - مصر سجلا مليئا بالإنجازات على مستوى الإيرادات والربحية خلال السنوات الماضية.

وكشف عن أن البنك الأهلي الكويتي - مصر يواصل تطوير إستراتيجيته بما يساعده على نيل ثقة العملاء في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، ويحرص على عقد العديد من الشراكات التي تسهم بتلبية احتياجاتهم على جميع المستويات.

خطوات مدروسة

ويخطو البنك الأهلي الكويتي - مصر خطوات مدروسة في تطبيق خططه للتحول الرقمي، بحيث نجح منذ دخوله السوق المصري في مواكبة التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي، واستلام زمام المبادرة في تقديم تجارب مصرفية مبتكرة للعملاء، مع التركيز على تسريع نمو قاعدة العملاء. ووضع البنك على رأس أولوياته في عام 2023 أسسا واضحة تعزيزا لخطة الدولة والبنك المركزي المصري نحو الشمول المالي، مما يساهم في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي.

وفي الوقت نفسه، نجح البنك في إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية دعما لجميع قطاعات المجتمع والأسر الأكثر احتياجا، ومبادرات تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، في وقت ترتكز الخطط المستقبلية على الاستمرار في تحقيق النمو وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية، وزيادة محفظة قروض العملاء على مستوى الأفراد والشركات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل القطاعات، وتوطيد علاقته بالعملاء عن طريق رفع مستوى الخدمة مع الالتزام بمعايير التنمية المستدامة.

وافتتح البنك مؤخرا أحدث فروعه في مول أجورا التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ضمن إطار إستراتيجيته الطموحة للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية، وزيادة قاعدة العملاء، والانتشار الجغرافي في جمهورية مصر العربية، لتصل شبكة فروعه إلى 45 فرعا في 18 محافظة في جميع أنحاء الدولة.