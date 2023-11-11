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رسميا البترول الوطنية تطرح مستودع المطلاع

11/11/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق لشركة البترول الوطنية على طرح مناقصة مشروع إنشاء مستودع المنتجات البترولية في منطقة المطلاع، اليوم (الأحد)، على أن يكون الإقفال في 13 فبراير 2024، بكفالة قدرها 6 ملايين دينار وبمدة تنفيذ 44 شهرا.
وفي التفاصيل، سوف تعقد «البترول الوطنية» اجتماعا تمهيديا مع المقاولين بتاريخ 17 ديسمبر المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا في قاعة مصفاة ميناء عبدالله.
وكانت الشركة قد انتهت من جميع التصاميم الأولية والتخطيط المبكر لمشروع مستودع المنتجات البترولية في منطقة المطلاع، إذ حددت ميزانية تقديرية للمشروع تتراوح بين مليار دولار و1.2 مليار دولار حينها.
ويشمل المشروع خطوط أنابيب 130 كيلومترا من مصفاة ميناء الأحمدي وخزانات الشعيبة ويشمل البناء كذلك مرافق ضخ جديدة وتركيب أنظمة أمن وأنظمة إطفاء، وبناء صهاريج تخزين المشتقات النفطية، فيما ستبلغ فترة إنجاز المشروع نحو 4 سنوات بين الطرح والتقييم والموافقات والإنشاءات.

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