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تأجيل البت بترسية مناقصةبقيمة 15 8 مليون دينار

11/11/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قرر الجهاز المركزي للمناقصات تأجيل البتّ في طلب شركة نفط الكويت ترسية مناقصة على شركة الصناعة الهندسية الثقيلة وبناء السفن بمبلغ 15.8 مليون دينار، والخاصة بتحسينات الأمن والسلامة ونظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات للآبار الجوراسية شمال الكويت.

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