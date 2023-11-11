تأجيل البت بترسية مناقصةبقيمة 15 8 مليون دينار

تأجيل البت بترسية مناقصةبقيمة 15 8 مليون دينار
التاريخ
11/11/2023 11:02:15 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قرر الجهاز المركزي للمناقصات تأجيل البتّ في طلب شركة نفط الكويت ترسية مناقصة على شركة الصناعة الهندسية الثقيلة وبناء السفن بمبلغ 15.8 مليون دينار، والخاصة بتحسينات الأمن والسلامة ونظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات للآبار الجوراسية شمال الكويت.
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