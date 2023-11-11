1 8 مليار دينار أرباح البنوك التشغيلية في 9 أشهر بنمو 28%



26 % قفزة بصافي إيرادات التشغيل للبنوك الكويتية بنهاية الربع الثالث لتسجل 2.9 مليار دينار

تحسّن تقييمات معظم البنوك ليتداول القطاع حالياً عند مضاعف سعر إلى الربحية بـ 14.8 مرة

النتائج الجيدة للبنوك جاءت مدعومة بنمو صافي إيرادات التشغيل 26% إلى 2.91 مليار دينار ارتفاع الفائدة دعم النتائج الإيجابية بنمو إيرادات الفوائد والتمويل إلى 4٫8 مليارات دينار

المحلل الماليبعد إعلان جميع البنوك الكويتية عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023، تبين أن الأداء المالي والوضع المالي لمعظم البنوك في تحسن مستمر، مستفيدة من ارتفاع الفائدة، حيث ارتفع صافي الأرباح المجمعة للبنوك الكويتية المدرجة بنسبة 47% لتسجل 1.22 مليار دينار، مقارنة بـ 834.5 مليون دينار لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من 2022.وأيضا جاءت أرباح القطاع أعلى بنسبة 96% عن صافي أرباح الأشهر الـ 9 الأولى من 2021 والتي بلغت 624.5 مليون دينار، وبالتالي تعتبر هذه النتائج الفصلية للبنوك عن فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 هي الأفضل والأعلى تاريخيا للقطاع المصرفي الكويتي.واستطاعت البنوك الكويتية تحقيق أرباح تشغيلية خلال اول 9 أشهر من العام الحالي بلغت 1.79 مليار دينار، مسجلة نموا بنسبة 28.1%، مقارنة بالأرباح التشغيلية المحققة بنفس الفترة من 2022 والبالغة 1.4 مليار دينار.فيما حقق القطاع المصرفي إيرادات تشغيلية بلغت 2.9 مليار دينار خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو 26% مقارنة بـ 2.3 مليار دينار إيرادات تشغيلية حققها القطاع خلال نفس الفترة من العام الماضي.ومع هذه النتائج الإيجابية وبالتزامن مع انخفاض القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك منذ بداية السنة بنسبة 12%، أي ما يعادل 3.22 مليارات دينار، لتسجل 23.66 مليار دينار، فقد تحسنت تقييمات القطاع (معظم البنوك) ليتداول حاليا عند مضاعف سعر إلى الربحية لفترة الأشهر الـ 12 الأخيرة بـ 14.8 مرة، بينما سجل معدل العائد على حقوق المساهمين للقطاع 12%.وتأتي هذه النتائج الجيدة للبنوك الكويتية بدعم من انخفاض مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة استثمارات للقطاع بنسبة 12.5% لتسجل 324.2 مليون دينار، مقارنة بـ 370.5 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2022.وأيضا جاءت النتائج مدعومة بنمو صافي إيرادات التشغيل للقطاع بنسبة 26% لتسجل 2.91 مليار دينار لفترة الأشهر الـ9 الأولى من عام 2023، وذلك بقيادة بيت التمويل الكويتي (بيتك) نتيجة دمجه للبنك الأهلي المتحد - البحرين، حيث ارتفع صافي إيرادات التشغيل لـ «بيتك» بنسبة 60% لتسجل 1.115 مليار دينار.وأيضا ارتفع صافي إيرادات بنك الكويت الوطني التشغيلية بنسبة 15.6% لتسجل 864 مليون دينار، فيما استطاعت معظم البنوك المحلية رفع إيراداتها التشغيلية بنسب متوسطة منها بنكا التجاري وبوبيان بنسبة 24% و6.6% على التوالي.وكان لارتفاع أسعار الفائدة نتائجها الإيجابية على صافي إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع التي ارتفعت بنسبة 20% لتسجل 2.016 مليار دينار، وذلك بالرغم من تباطؤ النمو بسوق الائتمان، حيث نمت محفظة القروض والتمويل للبنوك الكويتية خلال أول 9 أشهر من العام بنسبة 2.3% لتسجل 72.05 مليار دينار.وقد استفادت البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة لتحقق خلال أول 9 اشهر إيرادات فوائد وتمويل قدرها 4.84 مليارات دينار وبنسبة نمو 76% عن الأشهر التسعة الأولى من 2022، وفي المقابل ارتفعت مصروفات الفوائد وتكاليف التمويل بنسبة 162% لتسجل 2.83 مليار دينار، مما يشكل ضغطا على صافي هامش الفائدة لدى البنوك.كما كان لتسارع نمو حجم الأعمال الأثر الإيجابي على الإيرادات من غير الفوائد، حيث ارتفعت بنسبة 40% لتسجل 892 مليون دينار، وذلك بقيادة بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي سجل نموا بنسبة 112% ليحقق 402 مليون دينار.وبالتالي ارتفاع صافي إيرادات التشغيل للقطاع بنسبة 26% لتسجل مستوى قياسيا عند 2.91 مليار دينار بقيادة «بيتك» الذي حقق إيرادات تشغيلية قيمتها 1.115 مليار دينار و«الوطني» بـ 864 مليون دينار، و«بوبيان» بـ 163.2 مليون دينار.