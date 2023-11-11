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1 3 مليون دينار لأمرين تغيريين

11/11/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مصطفى صالح
وافق الجهاز المركزي للمناقصات على طلب شركة نفط الكويت على أمرين تغييريين بقيمة إجمالية تبلغ 1.31 مليون دينار، وذلك فيما يخص عقد المناقصة رقم (RFP - 2007276)، والخاصة بتقديم خدمات تشغيل وصيانة مرافق تخزين ومناولة المواد الكيميائية ومرافق التخلص من المياه الفائضة بمناطق الشركة، والمبرم مع شركة المير للخدمات الفنية. وفي التفاصيل، فإن الأمر التغييري الأول يتعلق بالتمديد لمدة 6 أشهر اعتبارا من 15 نوفمبر 2023 حتى 14 مايو 2024، وذلك بتكلفة إضافية على العقد بمبلغ 1.14 مليون دينار، فيما يتعلق الأمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ الاحتياطي الخاص بالتكويت خلال فترة التمديد بمبلغ 164.6 ألف دينار.

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