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انطلاق النسخة الرابعة من تحدي دبي للدراجات الهوائية بشارع الشيخ زايد

11/11/2023 10:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت النسخة الرابعة من «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية»، إحدى فعاليات «تحدي دبي للياقة»، التي، صباح اليوم، وسط أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية و مشاركة الآلاف من الدراجين من مختلف الأعمار من المواطنين والمقيمين والزوّار والقدرات البدنية.

وتجمع المشاركون على شارع الشيخ زايد أمام متحف المستقبل منذ الصباح الباكر في مشهد مبهر يعكس روح دبي، ومبادراتها المجتمعية والرياضية الفريدة من نوعها، ثم انطلقوا لخوض تجربة مميزة بين أبرز المعالم التي تتميز بها دبي على شارع الشيخ زايد، ومن أهمها «برج خليفة»، و«متحف المستقبل»، و«قناة دبي المائية».


وانطلق الدرّاجون عبر مسارين: المسار الأول على شارع الشيخ زايد البالغ طوله 12 كيلومتراً، وامتدّ بين «مركز دبي التجاري العالمي» و«حديقة الصفا»، مروراً فوق جسر «قناة دبي المائية»، والمسار الثاني العائلي بطول أربعة كيلومترات، حول «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، مروراً ببعض المعالم الأكثر شهرة في المدينة بما فيها «دبي مول»، و«دار دبي للأوبرا»، و«برج خليفة».

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