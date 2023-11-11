«عطاء حمدان» يسعد 45 من كبار المواطنين

نظم فريق عطاء حمدان التطوعي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، متمثلة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والإدارة العامة للمالية، ومجلس سفراء الأمان، مبادرة بعنوان «نهتم بكم» لكبار المواطنين، وذلك للموسم الثاني على التوالي في مركز «وافي سنتر» بدبي، حيث أسعد من خلالها الفريق 45 من كبار المواطنين، وذلك من خلال تنظيم جولة ترفيهية في مركز «آية» بدبي، وبحضور «الفرقة الحربية»، و«فقرة الشعر»، وفقرة «الخدع السحرية»، والتي أدخلت البهجة والحبور في نفوسهم، كما تم تكريمهم بتلك المناسبة.

جاء ذلك تحت رعاية وحضور الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، العضو الفخري لفريق عطاء حمدان التطوعي بدبي، وحضور العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة بشرطة دبي بالنيابة عن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وماهر المريسي نائب رئيس فريق عطاء حمدان التطوعي.



خبرات متراكمة



وقال أحمد بن عجلان، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، إن الهدف من المبادرة، هو إسعاد كبار المواطنين من إمارتي دبي والشارقة، وذلك لما قدموه من خدمة للوطن، إضافة إلى تشجيعهم ودمجهم في المجتمع بكل أطيافه، الأمر الذي يشعرهم بأنهم مازالوا يبذلون خبراتهم الحياتية المتراكمة، وبالتالي الاستفادة منها، كما أن هذا الاحتفاء بكبار المواطنين يحافظ على الهوية الوطنية، وعلى القيم الدينية والمجتمعية النبيلة والعادات والتقاليد والموروث الإماراتي، وكذلك تعزيز قيم التكافل والترابط والتراحم بين فئات وشرائح المجتمع كافة.

كما حرص فريق عطاء حمدان، والشركاء الاستراتيجيون المشاركون في المبادرة، على تكريم كبار المواطنين الذين تم الاحتفاء بهم، وتقديم الهدايا لهم لإسعادهم ورسم البسمة على وجوههم، تقديراً لمكانتهم وتعبيراً عن منزلتهم في قلوب أفراد المجتمع.

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