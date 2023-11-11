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الجيش الملكي يفشل في الانفراد بصدارة الدوري المغربي بعد الخسارة أمام أولمبيك آسفي

11/11/2023 9:22:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فشل فريق الجيش الملكي في الانفراد بصدارة الدوري المغربي لكرة القدم عقب خسارته أمام مضيفه فريق أولمبيك آسفي صفر / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة التاسعة من المسابقة.

ويدين فريق أولمبيك آسفي بالفضل في هذا الفوز للاعبه بونيفاس هابا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

وشهدت المباراة طرد عبد الفتاح حدراف لاعب الجيش الملكي في الدقيقة 76.

وتوقف رصيد الجيش الملكي عند 17 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام نهضة بركان والرجاء.

في المقابل، رفع أولمبيك آسفي رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع.

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