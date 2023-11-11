مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة يحث على الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين

دعا ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، يوم الجمعة، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين.

وذكر تشانج في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في نيويورك بشأن الوضع الفلسطيني-الإسرائيلي أنه "لا يمكن تأجيل وقف إطلاق النار وإنهاء القتال. لا يعد وقف إطلاق النار بأي حال من الأحوال بيانا دبلوماسيا. إنه الأمل الوحيد لأهل غزة للنجاة"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وفي إشارة منه إلى أن الجولة الراهنة للصراع مستمرة منذ 35 يوما وأن الوضع مستمر في التدهور، قال تشانج "ندعو جميع الأطراف، خاصة القوى الكبرى ذات التأثير الفريد على الأطراف، على تنحية جميع الاعتبارات الجيوسياسية وازدواجية المعايير جانبا، وتركيز كل الجهود على هدف وقف إطلاق النار وإنهاء القتال. نحث إسرائيل على الحد من العنف المتزايد للمستوطنين في الضفة الغربية لتجنب إثارة بؤرة ساخنة متزامنة وتوسع دائرة الصراع".

وأضاف "عندما يفقد عشرات الآلاف، من بينهم 4 آلاف طفل، حياتهم، وعندما يجبر أكثر من 6ر1 مليون شخص على الفرار من منازلهم، وعندما يستمر قطع المياه والكهرباء والوقود والغذاء والأدوية عن 3ر2 مليون شخص، وعندما تستهدف المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين ومنشآت الأمم المتحدة بشكل متكرر، فهذه تعد ليس فقط أزمة إنسانية ولكن، كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أزمة للبشرية".

وتابع تشانج قائلا إنه ينبغي على المجلس الاستجابة للنداء المشترك الذي دعا إليه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس ومدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مروان الجيلاني، لإقامة آلية للإجلاء الطبي من أجل التمكن من نقل السيدات الحوامل والمصابين بجروح خطيرة والمرضى في غزة وعلاجهم على الفور.

وقال "ندعو إسرائيل إلى فك الحصار فورا وإزالة العقوبات على إمدادات المعيشة على نحو كامل، خاصة تسليم الوقود إلى المؤسسات الإنسانية والطبية والمنشآت المعنية بسبل العيش".

وتعهد السفير بأن الصين، باعتبارها رئيس مجلس الأمن لشهر نوفمبر، ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق وقف مبكر للقتال والحد من الأزمة الإنسانية في غزة.

اقرأ أيضاً:

اسرائيل: 200 ألف شخص غادروا شمال قطاع غزة إلى الجنوب خلال ثلاثة أيام

هيئة المعابر في غزة تعلن إعادة فتح معبر رفح غداً لحاملي جوازات السفر الأجنبية

الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء الحرب على غزة

ختام أعمال القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية

نتانياهو يستبعد اضطلاع السلطة الفلسطينية الحالية بدور في غزة بعد الحرب

وزارة الصحة الفلسطينية : مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية

اشترط إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 240.. نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار في غزة

تحطم طائرة عسكرية أمريكية في البحر المتوسط نتيجة حادث تدريب

وزيرة خارجية ألمانيا تطالب باحتواء الأزمة الإنسانية في غزة

الجيش الأردني: إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة



مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة يحث على الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين

محيط مستشفيات غزة.. معارك كثيفة ووفاة رضيعين بسبب انقطاع الكهرباء والوضع مأساوي













تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز