عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق عدة في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بسقوط 9 قتلى وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على منزل في منطقة تل الزعتر شمالي القطاع.

كما قصف الطيران الإسرائيلي مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الذي يؤوي نازحين، في حي النصر بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وفي مخيم الشابورة، قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منازل مواطنين في رفح جنوبي القطاع. وفي غارة أخرى على مخيم النصيرات، قالت "وفا" إن امرأة قتلت وجرح آخرون بعد استهداف منزلها وسط قطاع غزة.

وأعلن مجمع الشفاء الطبي، مقتل طفل ثان داخل الحضانات في قسم الأطفال الخدّج، بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل استهداف المجمع، حيث تم قصف بئر المياه والخزانات التابعة له، وأطلقت طائرات مسيّرة النار على المجمع ومحيطه، بحسب "وفا".

واستهدف القصف أيضا مستشفى مهدي للولادة غربي مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطواقم الطبية والنازحين داخله.

وناشد النازحون في المستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لإجلائهم وإنقاذ الجرحى.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل خمسة مواطنين وإصابة آخرين في قصف منزل في منطقة التحلية في خان يونس، كما قتلت امرأة فلسطينية في قصف لمنزل قرب المسجد الكبير وسط المدينة.وأسفر القصف الإسرائيلي لأحد المنازل في مخيم النصيرات عن مقتل عدد من الفلسطينيين وسقوط جرحى وسط قطاع غزة.

واستهدف الطيران الإسرائيلي بصاروخين مبنى سكنيا من أربعة طوابق في منطقة الشيخ ناصر، شرقي خان يونس، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، دون وقوع إصابات بعد أن تم إخلاء المبنى في وقت سابق.

وأضافت وكالة "وفا" أن طيران الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا في بلدة عبسان الجديدة، وأرضا زراعية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وأرضا زراعية غربا.

وواصلت قوات الجيش الإسرائيلي استهداف المستشفيات ومحيطها، وشن الطيران الحربي غارات على محيط المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما شن سلسلة غارات على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الدبابات الإسرائيلية والآلياتت العسكرية تحاصر مستشفى القدس التابع لها في غزة من جميع الجهات، وتتمركز على بعد 20 مترا منه.

وأضافت أن مبنى المستشفى يهتز بالكامل جراء القصف المدفعي، بالإضافة إلى إطلاق نار كثيف على المستشفى أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، إضافة إلى حالة من الهلع في صفوف المرضى والنازحين.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن مستشفيات غزة تعرضت لقصف متواصل خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لا تزال الفرق الطبية والمرضى بداخلها.

وطالبت المنظمة بإيقاف عاجل لإطلاق النار على مستشفيات القطاع حتى يتمكّن الأطباء من إنقاذ حياة المصابين.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 11100، بينهم أكثر من 8000 طفل وإمرأة، في حصيلة غير نهائية.

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عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة





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