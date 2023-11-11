رسمياً..دبي تسجل رقما قياساً عالمياً لأضخم حصة تدريب للتمارين الرياضية



سجلت دبي رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس لأضخم حصة تدريبية للتمارين الرياضية عالية الشدّة في العالم، صباح اليوم، عندما تجمع آلاف المشاركين على شارع الشيخ زايد أمام متحف المستقبل، أيقونة المعالم السياحية في دبي.

وجاءت حصة التدريب تحت عنوان «التحدي الكبير » وأقيمت برعاية «أديداس » ضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة » وشارك فيها الآلاف من محبي الرياضة من مختلف الأعمار والجنسيات.

وتتضمن النسخة السابعة من تحدي دبي للياقة التي تستمر حتى 26 نوفمبر المقبل، المزيد من الفعاليات و الأنشطة الرياضية المجانية والقرى ومراكز اللياقة البدنية، والحصص التدريبية، التي تستهدف مختلف الأعمار والجنسيات و تعزز مكانة دبي كأكثر المدن نشاطا في العالم وأفضلها للعيش والعمل والسياحة، كما تقدم مجموعة متنوعة من الرياضات وتمارين اللياقة البدنية، بدءاً من الرياضات التقليدية مثل كرة القدم والتنس، ووصولاً إلى أحدث اتجاهات اللياقة البدنية الناشئة مثل اليوغا الهوائية والتجديف على الألواح وقوفاً، لتوفير تجربة لياقة بدنية شاملة للمجتمع بأكمله.

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