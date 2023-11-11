تيليس يشكر تاليسكا ورونالدو بعد تسجيل أول أهدافه في الدوري السعودي



وجه اللاعب البرازيلي أليكس تيليس الشكر لزميليه في النصر، تاليسكا وكريستيانو رونالدو بعدما افتتح رصيده من الأهداف هذا الموسم في الدوري من كرة ثابتة في فوز فريقه 3-1 على الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل تيليس، الذي انضم إلى صفوف الفريق في يوليو الماضي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، الهدف الأول للنصر من ركلة حرة ظن عادة ما يسددها النجم البرتغالي أو البرازيلي تاليسكا لكنهما اكتفيا بالوقوف إلى جوار تيليس أثناء تسديدة الكرة ببراعة إلى داخل الشباك لمغالطة الحارس على ما يبدو.

وأبلغ اللاعب البالغ عمره 30 عاما محطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) عبر مترجم "أول شيء هو انتصار للمجموعة كاملة. توجنا عمل الجميع بانتصار جميل".

وقال "أشكر تاليسكا ورونالدو على منحي الفرصة لتسجيل هدف كهذا لأننا نتدرب في كل حصة تدريبية على الكرات الثابتة. الهدف جميل أهديه لزوجتي وابنتي".

وبعدما حقق فوزه الرابع على التوالي، يعزز النصر أقدامه في المركز الثاني برصيد 31 نقطة من 13 مباراة، بفارق أربع نقاط خلف الهلال المتصدر قبل التوقف الدولي.

وأضاف اللاعب البرازيلي "نؤكد لجماهير النصر أن الجميع من لاعبين وجهاز فني يعمل على اسعادهم وبذل المجهود الكامل والفوز بالدوري".

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