ثلاثية مبابي في ستاد رانس تدفع سان جيرمان نحو قمة دوري فرنسا



سجل كيليان مبابي ثلاثية ليقود باريس سان جيرمان لصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوزه 3-صفر على ستاد رانس صاحب المركز الرابع .

ويتصدر باريس سان جيرمان حامل اللقب الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نيس الذي تعادل بدون أهداف مع مونبلييه يوم الجمعة الماضي.

وسجل مبابي هدف التقدم بعد مرور ثلاث دقائق، حيث تلقى تمريرة عرضية وهو غير مراقب عند القائم البعيد ليسدد بهدوء باتجاه الزاوية السفلى للمرمى.

واعتقد رانس أنه أدرك التعادل بعد دقائق عندما حول جونيا إيتو كرة عرضية في الشباك، لكن مساعد الحكم اشار لوجود تسلل.

وضاعف مبابي النتيجة للضيوف في الدقيقة 59، حيث راوغ رقيبه ليسكن الكرة الشباك عند القائم البعيد اثر تمريرة عرضية منخفضة.

وقبل ثماني دقائق من النهاية، سجل المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما هدفه الثالث بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

ويعتقد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن مبابي كان بإمكانه تقديم أداء أفضل.

وقال "كيليان كان الأفضل من حيث الأهداف. لكن أعتقد أنه لا يزال هناك مجال للتحسن (على صعيد ادائه)، ولا يزال بإمكاننا أن نطلب المزيد من أفضل لاعبينا".

واستمتع ستاد رانس بفترات جيدة من الاستحواذ وصنع الفرص لكنه لم يتمكن من التفوق على حارس مرمى باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما.

وتصدى الحارس الإيطالي لمحاولة من أمير ريتشاردسون من مسافة قريبة وأنقذ ضربة رأس من جوزيف أوكومو بعد وقت قصير على بداية الشوط الثاني.

وقال لويس إنريكي "أنا سعيد للغاية. كانت مباراة صعبة بحق.

"جيجيو (دوناروما) أنقذنا عدة مرات، ولكن أعتقد أننا نستحق الفوز.

"عانينا، لكننا كنا في حالة تحفز ودافعنا بشكل جيد عندما كنا بحاجة إلى ذلك"

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