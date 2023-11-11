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الشرطة الألمانية توقف موكباً لحفل زفاف بعد إطلاق طلقات من مسدس صوت

11/11/2023 8:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أوقفت الشرطة موكبا لحفل زفاف في بلدة نويفيد الألمانية، في أعقاب إطلاق أحد المشاركين طلقات من مسدس صوت.

وبما أنه لم يكن من الواضح في البداية ما إذا كان السلاح حيا أم غير ذلك، أوقفت دورية للشرطة موكبا يضم نحو 15 سيارة في البلدة الواقعة بين فرانكفورت وبون في غربي البلاد بعد ظهر يوم السبت.

وبعد الفحص تبين أن صاحب مسدس الصوت لا يحمل أي ترخيص بحمله. ويواجه الآن إجراءات قانونية بموجب قانون الأسلحة.

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