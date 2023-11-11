الشرطة الألمانية توقف موكباً لحفل زفاف بعد إطلاق طلقات من مسدس صوت

(MENAFN
- Al-Bayan)
أوقفت الشرطة موكبا لحفل زفاف في بلدة نويفيد الألمانية، في أعقاب إطلاق أحد المشاركين طلقات من مسدس صوت.
وبما أنه لم يكن من الواضح في البداية ما إذا كان السلاح حيا أم غير ذلك، أوقفت دورية للشرطة موكبا يضم نحو 15 سيارة في البلدة الواقعة بين فرانكفورت وبون في غربي البلاد بعد ظهر يوم السبت.
وبعد الفحص تبين أن صاحب مسدس الصوت لا يحمل أي ترخيص بحمله. ويواجه الآن إجراءات قانونية بموجب قانون الأسلحة.
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