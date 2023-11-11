محيط مستشفيات غزة.. معارك كثيفة ووفاة رضيعين بسبب انقطاع الكهرباء والوضع مأساوي



يزداد الوضع مأسويّة بالنسبة إلى المستشفيات في شمال قطاع غزة حيث توفّي رضيعان من الخدج بسبب انقطاع الكهرباء في وحدة عناية مركّزة للأطفال حسب منظّمة غير حكوميّة، فيما دارت بمكان قريب معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحماس.

في اليوم السادس والثلاثين للحرب التي شنّتها إسرائيل ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر، بات 20 من إجمالي 36 مستشفى في القطاع "خارج الخدمة" حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة (أوتشا). ودوليا، تتكثّف الدعوات لإسرائيل لحماية المدنيّين.

السبت، وقعت انفجارات وتبادل كثيف لإطلاق النار في مدينة غزّة في شمال القطاع.

ويُثير الوضع في مستشفيات شمال القطاع الفلسطيني المحاصر، ولا سيّما مستشفى الشفاء في مدينة غزة، قلق منظّمات دوليّة عدّة.

وتحدّثت منظّمة أطبّاء بلا حدود عن "قصف متواصل" على المستشفيات في غزّة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ولا سيّما مستشفى الشفاء "الذي أصيب مرّات عدّة، بما يشمل قسم الحضانة".

وأعلنت جمعيّة أطبّاء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيليّة غير الحكوميّة الجمعة وفاة رضيعَين من الخدج في مستشفى الشفاء.

وقالت الجمعيّة "خلال الساعات القليلة الماضية، تلقّينا تقارير مروّعة من مستشفى الشفاء. لا كهرباء ولا ماء ولا أكسجين. أدّى القصف العسكري إلى إلحاق أضرار بوحدة العناية المركّزة وكذلك بالمولّد الوحيد الذي ظلّ يعمل حتى الآن. ونتيجة لانعدام الكهرباء، توقّفت وحدة العناية المركّزة لحديثي الولادة عن العمل وأدى ذلك إلى وفاة رضيعين"، محذّرة من وجود "خطر حقيقي على حياة 37 رضيعا من الخدج الآخرين".

وقال مدير قسم الجراحة في مستشفى الشفاء مروان أبو سعدة "اليوم قصفوا غرفة العناية المركّزة. يطلقون النار ويقصفون كل مكان حول المستشفى، لا يمكنكم الدخول أو الخروج من المستشفى. الوضع في المستشفى خطير جدا جدا".

وأضاف "الأشخاص الذين حاولوا ترك المستشفى أطلِق عليهم النار في الشارع، البعض منهم قُتل، البعض منهم جُرح. لا أحد يستطيع دخول المستشفى، ونحن لا نستطيع الخروج منه... إطلاق النار في كل مكان".

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية "الطواقم الطبية عاجزة عن العمل والجثث بالعشرات لا يمكن التعامل معها أو دفنها".

وأضاف "المستشفى محاصر تماما والقصف مستمر في محيطه".

واعتبر الجيش الإسرائيلي السبت أن التقارير عن استهداف قواته مستشفى الشفاء في غزة "كاذبة".



من جهته، قال جهاز إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ "الدبّابات الإسرائيلية على بعد 20 مترا من مستشفى القدس، وإطلاق النار (يتم) مباشرة على المستشفى. هناك حالة هلع وخوف شديد بين النازحين"، مضيفا وسم "#أنقِذوا_مستشفى_القدس".

- الأطفال "يبكون من الخوف"-

وطالبت منظّمة أطبّاء بلا حدود في بيان السبت بوقف الهجمات على المستشفيات في غزّة وبـ"وقف فوري للنار".

وقالت المنظّمة "لا تزال فرق منظّمة أطبّاء بلا حدود ومئات المرضى داخل مستشفى الشفاء".

وقال ممرّض من المنظّمة في رسالة وجّهها صباح السبت من الطبقة السفليّة في المستشفى حيث لجأ "نتعرّض للقتل هُنا، رجاء افعلوا شيئا"، مضيفا "أطفالي يبكون ويصرخون من الخوف".

وحذّرت رئيسة بعثة منظّمة أطبّاء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية آن تايلور في الرسالة من أنّ "الوضع في مستشفى الشفاء كارثي فعليا".

صباح السبت، أفادت حماس بمقتل شخص وإصابة عدد آخر في ضربات على مبنى العناية المركزية في مستشفى الشفاء.

والسبت، عبّر المدير العام للّجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني باسم اللجنة عن "صدمته من الصور والمعلومات الواردة من مستشفى الشفاء".

وناشد مدير مستشفى الشفاء "المجتمع الدولي الضغط على الحكومة الإسرائيليّة لوقف استهداف المستشفيات وسيّارات الإسعاف".

- "النيران لا تتوقف أبدا"-

يخوض الجيش الإسرائيلي معارك شرسة مع مقاتلي حماس في قلب مدينة غزة حيث تقع على قوله "القيادة العسكرية" للحركة المتحصنة في شبكة أنفاق.

وقالت الذراع العسكريّة لحركة الجهاد سرايا القدس إنّ "مقاتلينا يخوضون اشتباكات ضارية في محيط مجمع الشفاء الطبّي وحيّ النصر ومخيّم الشاطئ، ويوقعون إصابات مباشرة في صفوف قوّات العدو".

وأضافت سرايا القدس "استهدفنا التحشّدات العسكرية المتوغّلة جنوب حيّ الزيتون بوابل من قذائف الهاون والصواريخ".

وقال شاهد موجود في هذا المستشفى لفرانس برس هاتفيا، "النيران لا تتوقّف أبدا، الضربات الجوية متواصلة وكذلك قصف المدفعيّة".