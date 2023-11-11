مجازر الاحتلال تتواصل في قطاع غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني -استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء السبت، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، فيما تستمر الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في عدة محاور من القطاع.

وأفاد مصدر محلي بارتقاء 9 شهداء ووقوع عدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة العسكري في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

كما قصف طيران الاحتلال مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الذي يؤوي نازحين، في حي النصر بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في المكان.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة الرنتيسي في مخيم الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة. كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون في غارة على منزل لعائلة أبو عبدة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأعلن مجمع الشفاء الطبي عن استشهاد طفل ثان داخل الحضانات في قسم الأطفال الخدّج، بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة، في الوقت الذي يواصل فيه طيران الاحتلال استهداف المجمع، حيث قصف بئر المياه والخزانات التابعة له.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في قصف طيرن الاحتلال منزلا لعائلة النجار في منطقة التحلية في خان يونس، كما استشهدت مواطنة في قصف لمنزل عائلة الكاظمي قرب المسجد الكبير وسط المدينة.

كما أفادت بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى في قصف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف طيران الاحتلال بصاروخين مبنى سكني من أربعة طوابق يعود لعائلة الفرا في منطقة الشيخ ناصر، شرق خان يونس، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، دون وقوع إصابات بعد أن تم إخلاء المبنى في وقت سابق.

وأضافت المصادر أن طيران الاحتلال استهدف منزلا لعائلة شاهين في بلدة عبسان الجديدة، وأرضا زراعية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وأرضا زراعية غربا.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفيات ومحيطها، وشن طيران الاحتلال غارات على محيط المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن دبابات الاحتلال وآلياته العسكرية تحاصر مستشفى القدس التابع لها في غزة من جميع الجهات، وتتمركز على بعد 20 مترا منه.

وأضافت أن مبنى المستشفى يهتز بالكامل جراء القصف المدفعي، بالإضافة إلى إطلاق نار كثيف على المستشفى أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، إضافة إلى حالة من الهلع في صفوف المرضى والنازحين.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن مستشفيات غزة تعرضت لقصف متواصل خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لا تزال الفرق الطبية والمرضى بداخلها.

وطالبت المنظمة بإيقاف عاجل لإطلاق النار على مستشفيات القطاع حتى يتمكّن الأطباء من إنقاذ حياة المصابين.

وتدور اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة بينها محيط مستشفى الشفاء،

وفي وقت يتواصل فيه العدوان والقصف على المناطق والمنازل المأهولة، استهدف الاحتلال المشافي في شمال غزة وأقدمت آلياته على محاصرة مستشفى القدس، فيما أفيد باندلاع اشتباكات في محيط مستشفى الشفاء.

وقال مسؤول إسرائيلي إن "اشتباكات تدور مع عناصر حماس في محيط مستشفى الشفاء"، فيما اعتبر أن "الادعاءات بشأن استهداف المستشفى هي ادعاءات كاذبة ولا يوجد أي استهدف له".

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 11100 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وإمرأة، في حصيلة غير نهائية.