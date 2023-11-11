7 مركبات إسعاف فقط تعمل في شمال قطاع غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني – أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، أن 7 مركبات إسعاف فقط من أصل 18 تعمل في محافظتي غزة والشمال، وهي مهددة بالتوقف بشكل كامل خلال الساعات القادمة بسبب نفاد الوقود.

وقالت الجمعية في بيان لها:“في محافظتي غزة وشمال غزة، تعمل 7 مركبات إسعاف فقط من أصل 18 مركبة، ونفاد الوقود يهدد هذه المركبات بالخروج عن الخدمة والتوقف بشكل كامل خلال الساعات المقبلة”.

وأضاف البيان:“طواقمنا ترى عشرات الشهداء والجرحى وتعجز عن الوصول إليهم بسبب استهداف الآليات الإسرائيلية المباشر لسيارات الإسعاف والطواقم الطبية”.