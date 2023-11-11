7 مركبات إسعاف فقط تعمل في شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، أن 7 مركبات إسعاف فقط من أصل 18 تعمل في محافظتي غزة والشمال، وهي مهددة بالتوقف بشكل كامل خلال الساعات القادمة بسبب نفاد الوقود.
وقالت الجمعية في بيان لها:“في محافظتي غزة وشمال غزة، تعمل 7 مركبات إسعاف فقط من أصل 18 مركبة، ونفاد الوقود يهدد هذه المركبات بالخروج عن الخدمة والتوقف بشكل كامل خلال الساعات المقبلة”.
وأضاف البيان:“طواقمنا ترى عشرات الشهداء والجرحى وتعجز عن الوصول إليهم بسبب استهداف الآليات الإسرائيلية المباشر لسيارات الإسعاف والطواقم الطبية”.
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