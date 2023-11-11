الشركات الاستشارية تجمد الرواتب دعماً للأرباح

جمدت أبرز شركات الاستشارات في العالم الرواتب الابتدائية للخريجين الجدد. يأتي ذلك بعدما كانت المنافسة الضارية على اقتناص المواهب في سوق الوظائف أدت إلى ارتفاع حاد في الأجور بعد جائحة كوفيد 19.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فمن ضمن الشركات التي جمدت الرواتب عند معدلات سنة 2023 للطلاب الجامعيين وطلاب ماجستير إدارة الأعمال الذين سيشغلون وظائف عندها في السنة المقبلة شركتا ((ماكينزي)) ((وبي سي جي))، وهو ما يتناقض تماماً مع الوضع في العام الماضي، عندما قامت الشركات برفع الأجور بأعلى نسبة منذ أكثر من عقدين. إن استمرارية ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوق تاريخياً يعني أن القيمة الفعلية لوظيفة استشارية جديدة ستكون منخفضة انخفاضاً حاداً في العام المقبل.

وقالت ((فيونا تشيرنياوسكا))، المديرة التنفيذية لشركة ((سورس جلوبال ريسيرش)) ومحللة القطاع الاستشاري: إن الشركات الاستشارية، في مواجهتها لانخفاض طلب العملاء على الخدمات في بعض مجالاته، وتحت ضغوط التسعير بكل المجالات، تحاول تدعيم أرباحها عن طريق تقليص عمليات التوظيف وتجميد الأجور عند مستويات منخفضة.

وأضافت: ((هناك مخاوف من أن السوق التي أصبحت خامدة على مدى 18 و24 شهراً المنصرمة، ستصبح أكثر ضعفاً مجدداً قبل بدء تعافيها.

فالشركات تريد الحرص على الاحتفاظ بشركائها عن طريق تحقيق عوائد مرتفعة ملائمة، وإحدى طرق تحقيق ذلك الهدف كبح تضخم الأجور ووقف الارتفاع المتزايد للرواتب الابتدائية، كما حدث في العام أو العامين السابقين)).

ووفقاً لشركة ((مانجمنت كونسلتد))، وهي شركة تدرب الطلاب عن طريق المقابلات مع الشركات الاستشارية وتراقب مستويات الأجور من خلال خطابات عروض العمل، فإن شركة ((ماكينزي)) تدفع 192.000 دولار للموظف الجديد خريج كلية إدارة الأعمال.

الراتب الأساسي للمتقدم الذي يدرس للحصول على درجة جامعية هو 112.000 دولار. وفقاً لشركة مانجمنت كونسلتد فإن المبلغ نفسه تدفعه شركة ((ببن آند كو))، أما شركة بي سي جي فتقدم راتباً أقل بمقدار 2000 دولار.

ووجدت الدراسة أنه من الممكن بعد إضافة مكافآت التوقيع والأداء زيادة أجر العام الأول إلى 267.000 دولار أو أكثر لحملة ماجستير إدارة الأعمال و140.000 دولار أو أكثر للخريجين الجدد، ولا تكشف الشركات علانية عن أجورها.

قال نامان ميان، الرئيس التنفيذي للعمليات في ((مانجمنت كونسلتد))، إنه لم ير أي شركة ترفع أجورها الأساسية: ((إنه السوق الأشد صعوبة والأكثر تنافسية الذي أراه من 10 سنوات.

فهذه السنة أصبح لديك عدد أقل من الوظائف الشاغرة والكثير من الأشخاص الذين يتقدمون لهذه الوظائف، لأن هذه الوظائف هي الملاذ الآمن من مجال الاستثمارات المصرفية والمجال التقني.

وأضاف إنه في ظل تقليص التوظيف الإضافي من الجامعات هذا العام، طلبت بعض الشركات من المعينين لعام 2023 تأجيل تواريخ بدء عملهم إلى عام 2024.

وقال مصدر مطلع على عملية التوظيف في شركة ماكنزي أن تثبيت الرواتب الابتدائية ليس أمراً جديداً، فقد قامت به الشركة حوالي 10 سنوات خلال السنوات العشرين الماضية. وقال مصدر مطلع على ممارسات مجموعة بي سي جي الاستشارية: ((عندما نقفز، نميل إلى أن تكون قفزاتنا كبيرة ثم نستقر قليلاً. لكن هذه السنة تبدو أكثر من مجرد استقرار)).