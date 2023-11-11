محار وسلمون ولحم وبط .. تفاصيل فاتورة عشاء ركاب تيتانيك قبيل الكارثة

كشفت قائمة فريدة من نوعها لسفينة تيتانيك، والتي ستطرح للبيع في نهاية هذا الأسبوع، عن المأكولات اللذيذة التي تم تقديمها على متن السفينة المنكوبة قبل ثلاثة أيام فقط من اصطدامها بجبل جليدي في رحلتها الأولى عبر المحيط الأطلسي، حيث لم يكن العشاء الأخير تمامًا لركاب الدرجة الأولى على متن سفينة تيتانيك ولكنه كان قريبًا جدًا من لحظات النهاية الدراماتيكية.

من المتوقع أن تباع الفاتورة بمبلغ يصل إلى 70 ألف جنيه إسترليني، وتطرح فاتورة بعض الأسئلة المثيرة للاهتمام: من بينها، من الذي تناول قائمة الطعام أثناء صنع قوارب النجاة، وما هو بودنغ فيكتوريا؟

والإجابة الثانية أسهل. الحلوى المسلوقة التي تم تقديمها مصحوبة بالمشمش والآيس كريم الفرنسي في ذلك المساء، مصنوعة من خليط الدقيق والبيض والمربى والتفاح والكرز والسكر والتوابل، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.



في 11 أبريل، تم تقديم المحار وسمك السلمون ولحم البقر والبط والدجاج مع البطاطس والأرز والجزر الأبيض المهروس. جميع الأطباق مدرجة على بطاقة مبللة بالمياه.

وذكرت دار المزادات البريطانية "Henry Aldridge and Son Ltd"، أنّ قائمة الطعام هذه تعرّضت للمياه بشدة، واختفت بعض حروفها جزئيًا، قبل أن ينتهي بها المطاف على الأرجح، في شمال المحيط الأطلسي لفترة من الزمن، عقب غرق سفينة "تايتانيك" في الساعات الأولى بتاريخ 15 أبريل من عام 1912.

قائمة الطعام إلى جانب قطع أخرى نادرة من تيتانيك بما في ذلك بطانية سطح الترتان ستعرض في المزاد. كما أن ساعة الجيب الخاصة بسايناي كانتور، وهو مهاجر روسي كان مسافرا إلى الولايات المتحدة في الدرجة الثانية، تشير إلى لحظة دخوله المياه، ثم وفاته لاحقا.

ويعتقد أندرو ألدريدج، مدير دار المزادات، أنه على الرغم من أن بعض قوائم الطعام الأخرى من الدرجة الأولى نجت من الكارثة التي راح ضحيتها 1500 شخص، إلا أنه لم يتم التوصل لأي منها.

في المزاد، تنقسم تذكارات تيتانيك إلى فئات واسعة، ولكل منها حالة مختلفة. تم انتشال بعضها من الحطام، وبعضها مملوك للناجين، والبعض الآخر، مثل قائمة العشاء الفاخرة في 11 أبريل، من المحتمل أن يكون قد تم الحصول عليها من السفينة كتذكارات.

بالنسبة لهاري بينيت، الأستاذ المشارك في التاريخ البحري في جامعة بليموث، فإن العناصر التي يُعتقد أنه تم انتشالها من جثث الضحايا كانت مثيرة للقلق بشكل خاص وتثير "مسألة تتعلق بالأخلاق الشخصية".