خروج قطار عن مساره في روسيا والسلطات تشتبه في عمل تخريبي



ذكرت السلطات الروسية السبت أن 19 عربة من عربات قطار شحن، انحرفت عن مسارها، في منطقة "ريازان" جنوب موسكو، ربما بسبب عمل تخريبي.

وأصيب سائق القطار ومساعده بجروح طفيفة.

ووصل محققون جنائيون إلى الموقع لتحديد ملابسات الحادث.

وذكرت الخدمة الصحفية لهيئة السكك الحديدية الروسية أن القطار خرج عن مساره، بسبب "تأثير خارجي لأشخاص غير مصرح لهم" على الطريق، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل.

ولم يحدث ضرر لأي قطارات ركاب، أو في المنطقة المحيطة بالحادث.

وكانت هناك تقارير نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن سماع دوي انفجار، قبل أن ينحرف قطار الشحن عن مساره. وتردد أن القطار كان يحمل كميات من الأسمدة، ضمن بضائع أخرى.

وذكرت شركة السكك الحديدية المشغلة للقطار أن 19 عربة خرجت عن مسارها، في حين تحدث المحققون عن 15 عربة.

وفتح مكتب المدعي العام الروسي تحقيقا بشأن هجوم إرهابي محتمل والحصول على متفجرات بطريقة غير مشروعة.



يذكر أنه منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، قبل أكثر من 20 شهرا، كانت هناك حوادث متكررة لأعمال تخريبية على السكك الحديدية.

وحاول مخربو قطارات في عدة أنحاء من البلاد وقف حركة قطارات السكك الحديدية التي تحمل إمدادات عسكرية لقوات موسكو في أوكرانيا. وأدى هذا إلى حوادث تتضمن تفجيرات وعبث بقضبان السكك الحديدية.

وأفاد جهاز الأمن الداخلي مرارا بالقبض على مشتبه بهم من قبل في وقائع مماثلة.





