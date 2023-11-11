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ضابط أوكراني اضطلع بدور في تخريب خطي غاز نورد ستريم

11/11/2023 7:25:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اضطلع ضابط في القوات الخاصة الأوكرانية بدور رئيسي في تخريب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم في سبتمبر من العام الماضي، بحسب ما خلص إليه تحقيق صحافي السبت.

ويحيط الغموض بمن يقف وراء تخريب خطي الأنابيب الأساسيين في تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، وتأجيج التوتر على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وظهرت نظريات مختلفة تشير بأصابع الاتهام إلى أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، وقد نفى كل منها تورطه.

وسلط تحقيق مشترك أجرته صحيفة واشنطن بوست ومجلة دير شبيغل الألمانية الضوء على رومان تشيرفينسكي (48 عاما) الذي خدم في قوات العمليات الخاصة الأوكرانية.

ونقلت الصحيفة والمجلة عن مسؤولين في أوكرانيا ودول أخرى في أوروبا، بالإضافة إلى آخرين على علم بالعملية، تحدثوا من دون الكشف عن هويتهم، أنه كان "المنسّق".

وقالت واشنطن بوست إنه أشرف على الخدمات اللوجستية والدعم لفريق يضم ستة أشخاص، استأجر قاربا شراعيا باستخدام هويات مزيفة ومعدات غوص لزرع عبوات ناسفة على خطي الأنابيب.

ودمرت الانفجارات ثلاثة من الأنابيب الأربعة التي تشكل خطي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، ما أدى إلى تسرب الغاز في بحر البلطيق.

وذكرت الصحيفة أن تشيرفينسكي لم يخطط للعملية ولم يتصرف بمفرده، بل تلقى أوامر من مسؤولين أوكرانيين كبار.

ونفى رومان تشيرفينسكي عبر محاميه أي دور له في التخريب.

وقال في بيان لصحيفة واشنطن بوست ومجلة دير شبيغل "كل التكهنات حول تورطي في الهجوم على نورد ستريم تنشرها الدعاية الروسية من دون أي أساس".

ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا تورط بلاده في التخريب.
وقال لصحيفة بيلد الألمانية في يونيو "ما كنت لأقوم بذلك أبداً"، مضيفاً أنه "يود أن يرى دليلاً".

لكن واشنطن بوست ذكرت أن عملية "نورد ستريم" جرى التخطيط لها من دون علم زيلينسكي.

وقالت الصحيفة والمجلة إن الحكومة الأوكرانية لم تستجب لطلبات التعليق على تحقيقاتهما.

ويحاكم تشيرفينسكي حاليا في كييف بتهمة إساءة استخدام سلطته أثناء محاولته إقناع طيار روسي بالانشقاق.

ويقول إن محاكمته هي انتقام سياسي لانتقاده زيلينسكي، بحسب تقارير إعلامية.
سر/ح س/ب ق

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