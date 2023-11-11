فاكهة تحسن الذاكرة وتبطئ الشيخوخة وتساعد على التخلص من الوزن الزائد

يتميز البرقوق بفوائده الصحية العديدة، ويعد البرقوق من الفواكه المنخفض السعرات الحرارية نسبيا ، ولكنه يحتوي على كمية من الفيتامينات والمعادن المهمة. ويحتوي البرقوق على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، والتي تساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل مخاطر الإصابة بالإمساك.

وكشفت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، أن تناول البرقوق الطازج أو المجفف يساعد بانتظام على تحسين الذاكرة وإبطاء شيخوخة الجسم.

وتقول: "تحتوي هذه الفاكهة على فيتامينات A وC وعناصر الكالسيوم والفوسفور والحديد والبورون ومادة البكتين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية العضلات والعظام، وقد ثبت أنها تحسن الذاكرة وتبطئ عملية الشيخوخة".

وتشير الطبيبة، إلى أن البرقوق فاكهة غنية بالألياف الغذائية، ما يساعد على التخلص من الوزن الزائد.



ويشعر الشخص من تناول البرقوق الطازج بالشبع ويحافظ على مستوى ثابت للسكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك يمنع البرقوق بنوعيه الطازج والمجفف الإمساك، واحتوائها على عنصر الحديد يمنع الإصابة بفقر الدم، وفقا لروسيا اليوم.

وتحذر الطبيبة في نفس الوقت من الإفراط في تناول البرقوق، لأنه يؤدي إلى انتفاخ البطن والإسهال والحساسية. وتنصح بتناول ما لا يزيد عن 6 حبات متوسطة الحجم خلال اليوم، 1-2 حبة كل مرة.

ووفقا لها، لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المعدة والكلى بتناول أكثر من 1-2 حبة برقوق في اليوم. لأن البرقوق يحتوي على الأوكسالات التي تزيد من خطر تكون حصى الكلى.

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