اللياقة البدنية في الطفولة تزيد حجم المخيخ
التاريخ
11/11/2023 7:25:05 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
توصلت دراسة أجراها باحثون في جامعة يوفاسكولا الفنلندية وجامعة شرق فنلندا، إلى أنَّ اللياقة البدنية في الطفولة ترتبط بحجم المخيخ بالمراهقة. وبحسب الدراسة التي نُشرت بالمجلة الاسكندنافية للطب، فإن الذين لديهم لياقة منذ الطفولة، لديهم حجم أكبر من المادة الرمادية بالمخيخ.
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