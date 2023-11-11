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اللياقة البدنية في الطفولة تزيد حجم المخيخ

11/11/2023 7:25:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توصلت دراسة أجراها باحثون في جامعة يوفاسكولا الفنلندية وجامعة شرق فنلندا، إلى أنَّ اللياقة البدنية في الطفولة ترتبط بحجم المخيخ بالمراهقة. وبحسب الدراسة التي نُشرت بالمجلة الاسكندنافية للطب، فإن الذين لديهم لياقة منذ الطفولة، لديهم حجم أكبر من المادة الرمادية بالمخيخ.

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