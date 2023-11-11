سيزا سيّدة الأصوات في ترشيحات «غرامي»

حصلت مغنية الآر أند بي والسول سيزا (SZA)، على أكبر عدد من الترشيحات لجوائز غرامي المخصصة للصناعة الموسيقية الأمريكية، إذ تنافس على تسع منها، فيما طغت النساء على لائحة أبرز المرشحين.

وبفضل أغنيتها الناجحة ((كيل بيل)) (Kill Bill) المستوحاة من أفلام كوينتن تارانتينو، التي تحمل العنوان نفسه وألبومها الثاني ((إس أو إس)) (SOS)، ستتمكن سيزا البالغة 34 عاماً، من محاولة الفوز بفئات رئيسية مثل أفضل أغنية، وأفضل تسجيل وأفضل ألبوم.

وستتنافس سيزا مع فنانات أخريات، كمغنية البوب تايلور سويفت، المرشحة في ست فئات و((وجه)) ديزني السابق أوليفيا رودريغو، التي أصدرت ألبوماً بعنوان ((غاتس)) (Guts)، نال استحسان النقاد ورشح في ست فئات وبيلي إيليش (ستة ترشيحات)، ومغنية الروك، فيبي بريدجرز (سبعة ترشيحات)، ونجمة آر أند بي الصاعدة فيكتوريا مونيه (سبع فئات). ويمكن لتايلور سويفت التي تحطم حالياً الأرقام القياسية لإيرادات الحفلات، أن تفعل ذلك أيضاً في مجال الجوائز إذا فازت بجائزة ألبوم العام عن ((ميدنايتس))، لأن ذلك سيجعلها الفنانة الأكثر فوزاً بهذه الفئة التي تعد الأبرز، وستتفوق بذلك على فرانك سيناترا وبول سايمن وستيفي ووندر.

وستستقطب الحفلة السادسة والستين لتوزيع جوائز غرامي في 4 فبراير المقبل في لوس أنجليس، الاهتمام والمتابعة، ظاهرة فيلم ((باربي)) السينمائي الذي احتلت أغنيات موسيقاه التصويرية التي تؤديها بيلي إيليش، ودوا ليبا، مقدمة الترشيحات في غير فئة. وفي رأس قائمة الترشيحات، برز أيضاً المهندس سيربان غينيا (7 فئات)، الذي تولى المزج (أو الميكساج) في ألبوم تايلور سويفت ((ميدنايت))، وفرقة الروك النسائية ((بوي جينيوس)) (Boygenius) التي تنتمي إليها فيبي بريدجرز.