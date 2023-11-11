جلسة بالمعرض تبحث التشويق في أدب الجريمة

ندوات عديدة تشمل مختلف تفضيلات القراء واهتماماتهم ضمن البرنامج الثقافي لفعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، منها جلسة بعنوان ((ما وراء الستار)) جمعت كلاً من كاتب السيناريو والروائي المصري أحمد مراد، والكاتبة الأمريكية دانييل تروسوني، والكاتب الإماراتي الشاب محمد المهيري، وأدارها الإعلامي الإماراتي وليد المرزوقي.

توقف الكتّاب خلال الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات ((مهرجان الإثارة))، الذي يقام بالتزامن مع المعرض، عند موضوع التشويق في أدب الجريمة، وأكدوا أن القراء تجذبهم المخاوف، وعلى الكاتب جعلهم يتسمّرون ويقفون على أطراف أصابعهم، من خلال الأحداث والحكايات والحبكات المثيرة.

الكاتب أحمد مراد، صاحب روايات ((فيرتيجو))، و((تراب الماس))، و((الفيل الأزرق)) قال: ((إن مهمة الرواية هي التوغل في النفس البشرية، وتقديم نماذج غير مثالية؛ لأن هذه هي مهمة الأدب، وتفهم نوازع الجريمة)).

كاتبة أدب التشويق دانييل تروسوني تساءلت لماذا نحن مفتونون بالمخاوف والظلام؟ وأجابت من خلال تجربتها الشخصية أنها تربت في ظل رجل عاش الحرب الأمريكية الفيتنامية؛ ما جعلها تطرح العديد من الأسئلة حول العنف وما فعله، وكيف يمكن للبشر أن يكونوا أشراراً وكيف يمكن أن يكونوا طيبين، ولماذا ننتمي للظلام، ولماذا نتعرف إلى الخوف عبر هذه الهواجس.

وقالت: ((لذلك كان أدب الجريمة الأداة الأولى لي للتعرف إلى هذه المخاوف واختبارها، والاقتراب من الشخصيات الروائية)).

الكاتب محمد المهيري، الذي أصدر رواية بعنوان ((غموض الواقع))، تحدث عن عمله الإبداعي والتقنيات التي استخدمها لإثارة القراء وتشويقهم، وذكر أن الكتاب عبارة عن مجموعة من الروايات والقصص الحقيقية، قدم فيها العالم المخفي لمعاناة الأطفال والمراهقين، بغض النظر عن الأمكنة والهويات.