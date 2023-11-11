الزي الكوري التقليدي يصنع البهجة

(MENAFN
- Al-Bayan)
في جو بهيج تغلب عليه الابتسامة والفضول، جرب عدد من زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 ارتداء الزي الكوري التقليدي (الهانبوك)، والذي يتميز بالأقمشة الفاخرة والألوان الهادئة والخطوط الرقيقة.
جاء ذلك خلال فعالية بعنوان ((الرحلة الفنية الكورية)) نظمها جناح كوريا الجنوبية، ضيف شرف المعرض هذا العام، في إطار العديد من الفعاليات التي تعرف الزوار بالثقافة الكورية التي تحظى بشعبية في العالم. شهدت الفعالية حضوراً كبيراً من جمهور المعرض، وكان في الاستقبال عدد من العارضين والعارضات يرتدون الأزياء التقليدية، وقدموا معلومات عن الزي التقليدي والخامات التي يتكون منها.
MENAFN11112023000110011019ID1107412028
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.