الزي الكوري التقليدي يصنع البهجة

في جو بهيج تغلب عليه الابتسامة والفضول، جرب عدد من زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 ارتداء الزي الكوري التقليدي (الهانبوك)، والذي يتميز بالأقمشة الفاخرة والألوان الهادئة والخطوط الرقيقة.

جاء ذلك خلال فعالية بعنوان ((الرحلة الفنية الكورية)) نظمها جناح كوريا الجنوبية، ضيف شرف المعرض هذا العام، في إطار العديد من الفعاليات التي تعرف الزوار بالثقافة الكورية التي تحظى بشعبية في العالم. شهدت الفعالية حضوراً كبيراً من جمهور المعرض، وكان في الاستقبال عدد من العارضين والعارضات يرتدون الأزياء التقليدية، وقدموا معلومات عن الزي التقليدي والخامات التي يتكون منها.