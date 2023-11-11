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عمرو دياب في دبي السبت المقبل

11/11/2023 7:25:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يحيي الفنان عمرو دياب، حفلاً فنياً على مسرح كوكا كولا أرينا السبت المقبل، إذ سيحظى الجمهور بليلة مليئة بأروع الأجواء الغنائية والموسيقية، حيث سيقدم الفنان مجموعة متنوعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة.

وحققت خمسة من ألبومات عمرو دياب، أعلى نسبة مبيعات، وتصدرت العديد من أغاني الفنان المراتب الأولى، مثل أغنيته ((تملي معاك))، وغيرها من الأغنيات الرائعة الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن عمرو دياب، نال العديد من الجوائز الموسيقية العالمية، وحققت مجموعة من أغنياته أرقاماً قياسية عالمية، خلال مسيرته الفنية التي تمتد نحو أربعة عقود.

ويُعتبر الفنان المصري، من أكثر نجوم العرب شهرة في جميع أنحاء العالم، كما حصل على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، مثل جائزة الموسيقى العالمية لـ 7 مرات، وجائزة الموسيقى الأفريقية لـ 6 مرات، فيما لا تزال نجاحاته مستمرة.

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