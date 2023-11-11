«الناشر الأسبوعي» تحاور إبراهيم الكوني

نشرت مجلة ((الناشر الأسبوعي)) في عدد الشهر الجاري، حواراً مع الروائي والمفكر الليبي، إبراهيم الكوني، بمناسبة تكريم الشارقة له بجائزة ((شخصية العام الثقافية)) في الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يختتم فعالياته اليوم، تقديراً لإسهاماته الفريدة بإثراء المشهد الثقافي العربي والعالمي، وإيصال صوت الثقافة العربية إلى العالم، خصوصاً أن نتاجه ترجم إلى أكثر من 40 لغة، وله من الإصدارات 91 كتاباً، أحدثها رواية ((المعبود)) التي صدرت سبتمبر الماضي.

ووصفت المجلة التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، الأديب العربي العالمي إبراهيم الكوني بـ ((فيلسوف الصحراء))، إذ تنطلق أعماله من روايات وقصص ومتون من استنطاق الحكمة الصحراوية.

وعن التكريم ومشروع الشارقة الثقافي، قال الكوني الذي تصدرت صورته غلاف المجلة، إن ((الدور الذي لعبته إمارة الشارقة تحديداً، ودور الإمارات عموماً، في عمل ما بالوسع لاستعادة الدور الريادي العربي ثقافياً، ليس في حاجة لشهادة من أحد، سيما في الأعوام الأخيرة، لاستعادة دور ثقافة لعبت يوماً دوراً بطولياً في الثقافة العالمية، ولها مؤهلات لأن تواصل أداء هذا الواجب))، مؤكداً أن ((قيمة التكريم تكمن في ماهيته كاعتراف بذخائر الأمم المنسية، كما حال ثقافة أهل الصحراء الكبرى، وتنبيه إلى أهمية كنوزها الميثولوجية المجهولة)).

نقلة نوعية

وفي افتتاحية العدد، وصف الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب بأنها تشهد ((أكبر مشاركة للدول، في تاريخ المعرض منذ انطلاق دورته الأولى في العام 1981. وبذلك تسجل دورة العام 2023 في الفترة من الأول نوفمبر الجاري حتى اليوم ، نقلة نوعية في سيرة معرض الكتاب، وهو إنجاز يتحقق ضمن مشروع الشارقة الثقافي التنويري الذي يقوده ويرعاه ويدعمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ضمن رؤية استراتيجية تقوم على الكتاب بوصفه حجر أساس المعرفة والوعي والبناء، وهو أساس كل تنمية وكل نهضة)).

إنجازات ثقافية نوعية

وأضاف ((على مر السنوات، وبناءً على الرؤية الثقافية للحاكم الحكيم، أصبحت الإمارة ملتقى الشرق والغرب، وطريق الحرير الثقافي. وتوجت جهود الشارقة بإنجازات ثقافية نوعية بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وجهودها ومبادراتها في النهوض بصناعة الكتاب محلياً وعربياً وعالمياً، خلال رئاستها الاتحاد الدولي للناشرين)).

وعن تكريم إبراهيم الكوني، أكد أحمد العامري أن إنجازاته الإبداعية تعد ((مصدر فخر للثقافة العربية، ومصدر إلهام للأجيال، ورافداً للثقافة الإنسانية، وتعبيراً عن حكمة الصحراء)). وتضمن عدد نوفمبر، من مجلة ((الناشر الأسبوعي)) التي دخلت عامها السادس، موضوعات ومقالات ودراسات ومراجعات لكتب صادرة بلغات عدة.