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ابتكار ثلاثي الأبعاد من السكر في «دبي للتصميم»

11/11/2023 7:25:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحتضن دبي، أحدث الابتكارات المحلية والعالمية في مجالات الهندسة المعمارية والأثاث والتصميم والديكور الداخلي، للمشاركة من خلال فعالية ((أسبوع دبي للتصميم))، الحدث الذي يشكل مناسبة سنوية للمتخصصين والفنانين العالميين لمشاركة إبداعاتهم مع المجتمع المحلي، عبر عدة معارض يحتضنها حي التصميم.

ومن بين التصاميم التي يتضمنها ((أسبوع دبي للتصميم))، وتتماشى مع إعلان الإمارات 2023 ((عام الاستدامة))، الجناح المطبوع ثلاثي الأبعاد القائم على السكر ((التوستراتا))، والذي تم الكشف عنه في أسبوع سنغافورة للتصميم سبتمبر الماضي.

ووفق مجلة ((آرشيتكت)) الهندية، فإن شركة ((مامو ماني للهندسة المعمارية))، قامت بتقديم الجناح المطبوع ثلاثي الأبعاد واسع النطاق والمصنوع بالكامل من حمض البوليلاكتيك القابل للتحلل، في معرض التصميم آسيا ((فايند)) من 21 إلى 23 سبتمبر في سنغافورة. ويسلط الجناح الضوء على التكنولوجيا الحديثة لإعادة تصور تصميم مستدام، وأنشأت الشركة جناح ((التوستراتا)) باستخدام منصة الطباعة ثلاثية الأبعاد المحمولة الجديدة في لندن ((فاب.بوب)).

رؤية

وجاء الجناح على شكل هيكل متموج منحنٍ يمثل رؤية التصميم الدائري، حيث يكتشف الزوار في الداخل أشياء وأثاثاً مطبوعاً بالتقنية الثلاثية، ويتعرفون على رؤية الشركة لإنشاء سلسلة من مصانع الطباعة المتنقلة على نطاق عالمي، ما يدعم استخدام المواد المحلية والمتجددة والقابلة لإعادة التدوير، الأمر الذي يقلل النفايات وانبعاثات الكربون.

ووفق المجلة الهندية، يتمحور الجناح، حول المبادئ الدائرية المتمثلة في: التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، حيث تخفض الألواح المستدامة المعتمدة على السكر في الهيكل من النفايات والموارد والاستهلاك، بينما تتيح أيضاً تصميماً مرناً يمكن إعادة تشكيله ونقله بسهولة، من أجل اتخاذ أشكال ووظائف جديدة تتجاوز غرضه الحالي. يذكر أن جناح ((التوستراتا)) الذي تم تصميمه كتركيب متنقل، سينتقل من دبي ليظهر في أوروبا أوائل العام المقبل.

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